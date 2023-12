Chuyên gia 60 trường quốc tế tư vấn ngành học cho học sinh Việt

Độc giả có thể liên hệ các văn phòng IDP gần nhất để nhận tư vấn du học Australia, Anh, Mỹ, Canada, New Zealand, Ireland và hỗ trợ làm hồ sơ hoàn toàn miễn phí.161 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, quận 3Lầu 14 – 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, quận 5Số 2 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thi Him Lam, quận 7226 Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình28 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm15-17 Ngọc Khánh, quận Ba ĐìnhHITC Building, 239 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy2G Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải PhòngTầng 5, 127 An Dương Vương, Trường Thi, Vinh, Nghệ AnTầng 9, tòa nhà Gold Coast, 01 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa10 Ngô Gia Tự, quận Hải ChâuTòa nhà Hòa Bình, lầu 6, số 14-16B, Hòa Bình, Ninh Kiều