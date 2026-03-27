Chụp MRI có phát hiện sớm sa sút trí tuệ không?

Tôi 54 tuổi, gần đây hay quên việc vừa mới làm, thỉnh thoảng không nhớ tên người quen, giống dấu hiệu sa sút trí tuệ. Chụp MRI não có giúp phát hiện sớm bệnh này không? (Ngọc Mỹ, TP HCM)

Trả lời:

Sa sút trí tuệ là tình trạng suy giảm trí nhớ và các chức năng nhận thức như ngôn ngữ, tư duy, khả năng định hướng do tổn thương tế bào não tiến triển theo thời gian. Nguyên nhân thường gặp nhất là bệnh Alzheimer. Ngoài ra, sa sút trí tuệ mạch máu, thoái hóa thùy trán - thái dương, một số bệnh lý thoái hóa thần kinh khác cũng có thể dẫn đến tình trạng này.

Chụp MRI hỗ trợ bác sĩ đánh giá các trường hợp nghi ngờ sa sút trí tuệ. Hình ảnh MRI độ phân giải cao giúp bác sĩ quan sát cấu trúc não chi tiết, phát hiện tình trạng teo hồi hải mã (vùng đóng vai trò quan trọng trong ghi nhớ), giãn não thất do giảm thể tích não cũng như các tổn thương chất trắng liên quan bệnh lý mạch máu. MRI còn hỗ trợ loại trừ những nguyên nhân khác có thể gây suy giảm trí nhớ như u não, tụ máu mạn tính hay não úng thủy áp lực bình thường.

Hiện, hệ thống MRI 1,5 Tesla, 3 Tesla cho hình ảnh rõ nét hơn, trong đó MRI 3 Tesla có thể hỗ trợ đo thể tích hồi hải mã, góp phần phát hiện teo não mức độ nhẹ ở giai đoạn sớm, đặc biệt ở những người có suy giảm nhận thức nhẹ. Tuy nhiên, MRI không phải là phương pháp duy nhất để chẩn đoán sa sút trí tuệ. Bác sĩ có thể kết hợp khám thần kinh, thực hiện các trắc nghiệm nhận thức như MMSE hoặc MoCA, xét nghiệm máu chuyển hóa... để đưa ra kết luận chính xác nhất.

Chụp MRI 3 Tesla giúp tầm soát, phát hiện sớm nguy cơ sa sút trí tuệ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa thần kinh để được đánh giá toàn diện. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể tư vấn tầm soát sa sút trí tuệ bao gồm khám chuyên sâu, thực hiện trắc nghiệm đánh giá trí nhớ, chức năng nhận thức, xét nghiệm các yếu tố nguy cơ tim mạch - chuyển hóa, chụp MRI não.

Phát hiện nguy cơ sa sút trí tuệ từ giai đoạn sớm giúp can thiệp kịp thời bằng thuốc cùng các chương trình kích thích, phục hồi chức năng nhận thức nhằm làm chậm tiến triển bệnh. Điều chỉnh lối sống, tăng vận động, duy trì hoạt động trí não thường xuyên góp phần bảo tồn chức năng nhận thức đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

BS.CKI Nguyễn Hữu Khánh

Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM