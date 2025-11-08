Chuông báo động liên tục kêu trước khi máy bay chở hàng Mỹ rơi

Giới chức Mỹ đang điều tra về tiếng chuông báo động trong buồng lái máy bay UPS, trước khi nó rơi và phát nổ tại thành phố Louisville.

Todd Inman, thành viên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), hôm 7/11 cho biết thiết bị ghi âm buồng lái đã thu được "tiếng chuông báo động" vang lên trong khoảng 37 giây sau khi tổ bay phát lệnh tăng lực cất cánh.

Theo ông, có nhiều loại tiếng chuông báo động với ý nghĩa khác nhau. Các nhà điều tra chưa xác định được lý do chuông báo động kích hoạt, dù họ biết khi đó cánh trái phi cơ đang cháy và động cơ đã bị rơi ra. Quan chức NTSB thêm rằng sẽ mất vài tháng nữa bản ghi âm buồng lái mới được công bố.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bùng lên trong vụ rơi máy bay chở hàng Mỹ Khoảnh khắc quả cầu lửa bùng lên trong vụ rơi máy bay chở hàng Mỹ. Video: CNN, Reuters

Jeff Guzzetti, cựu điều tra viên của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), cho biết tiếng chuông có thể báo hiệu động cơ đang cháy.

"Tiếng chuông vang lên vào thời điểm máy bay đã vượt quá tốc độ cho phép hủy cất cánh. Họ cũng có thể đã vượt quá tốc độ cho phép phanh hãm và dừng an toàn trên đường băng. Cuộc điều tra sẽ phải xem xét kỹ những phương án tổ bay có hoặc không có vào thời điểm đó", Guzzetti cho hay.

Máy bay chở hàng McDonnell Douglas MD-11 của hãng vận tải UPS bị rơi hôm 4/11 trong lúc cất cánh từ sân bay quốc tế Muhammad Ali ở thành phố Louisville, bang Kentucky. Phi cơ trước đó được tiếp đầy nhiên liệu cho hành trình bay dài 8,5 giờ, dẫn đến vụ nổ và đám cháy lớn tại khu vực gần sân bay.

Tai nạn khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có toàn bộ 3 thành viên tổ lái máy bay.

Hiện trường máy bay chở hàng UPS rơi và phát nổ tại thành phố Louisville, bang Kentucky, Mỹ, hôm 4/11. Ảnh: NTSB

NTSB hôm 7/11 cho biết dữ liệu sơ bộ cho thấy máy bay chỉ đạt đôi cao khoảng 30 m so với mặt đất, không phải 145 m như thông tin trước đó. Phi cơ đạt tốc độ 340 km/giờ trước khi rơi. Bộ phận chính của động cơ bên trái và các mảnh cánh quạt đã được thu hồi.

Huyền Lê (Theo AP)