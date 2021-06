Chuỗi tiện ích cao cấp tăng sức hút cho Sun Casa Central

Dự án nhà ở Sun Casa Central do VSIP đầu tư hội tụ chuỗi tiện ích cao cấp, thu hút đông đảo người ở thực.

Theo đại diện chủ đầu tư VSIP, khu đô thị Sun Casa Central đủ tiêu chuẩn phục vụ tầng lớp chuyên gia, kỹ sư khu công nghiệp khi tọa lạc tại trung tâm khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ VSIP II (thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Theo thống kê đến tháng 6/2021, toàn tỉnh Bình Dương có 31 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích gần 13.000ha. Tỉnh cũng có hơn 50.000 chuyên gia, cấp quản lý nước ngoài và khoảng 1,2 triệu lao động trong nước đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp, con số này gia tăng 20 - 25% mỗi năm.

Do đó, nhu cầu về nhà ở của các chuyên gia, kỹ sư... tại các khu công nghiệp rất lớn. Họ thường thích sống gần nơi làm việc để thuận tiện di chuyển, đồng thời phải đáp ứng các tiêu chí về không gian sống xanh - sạch - an toàn và đầy đủ các tiện ích tại chỗ. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhất trong bối cảnh dịch bệnh, việc đi lại hạn chế hơn nhiều.

Sun Casa Central có mật độ phủ xanh đến 40%.

Sun Casa Central được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, với diện tích lên đến 30ha, bao gồm 879 sản phẩm nhà phố, biệt thự. Được tư vấn thiết kế bởi đơn vị uy tín đến từ Singapore, dự án chú trọng phát triển không gian xanh với mật độ phủ xanh lên đến 40%. Sun Casa Central nằm ngay trong lòng khu công nghiệp, tiết kiệm thời gian cho những người làm việc tại VSIP II hay sắp tới là VSIP III.

Với triết lý lấy con người làm trung tâm, chủ đầu tư VSIP chú trọng phát triển chuỗi tiện ích hiện đại và đa dạng phục vụ không chỉ cư dân dự án mà cả người dân sinh sống trong khu vực. Theo đó, VSIP quy hoạch khu Clubhouse rộng 2ha, bao gồm hồ bơi tiêu chuẩn 50m, khu vui chơi trẻ em, sân tennis và bóng đá mini, khu nhà hàng và cafe, phòng tập gym đa năng. Mảng xanh của dự án với điểm nhấn là 2 công viên trung tâm (giai đoạn 1) và khu công viên The Sun Park (giai đoạn 2) rộng 4ha tích hợp hệ thống đài phun nhạc nước laser nghệ thuật, đường chạy bộ, quảng trường trung tâm...

Hệ thống tiện ích hoàn thiện tại Sun Casa Central.

Ngay bên cạnh dự án, chủ đầu tư cũng sẽ xây dựng các tiện ích như khu phức hợp dịch vụ thương mại The Sun Mall rộng 3ha, khu giải trí thương mại dịch vụ The Sun Containers Night Market. Cùng với đó, VSIP cũng hợp tác xây dựng phòng khám đa khoa 5.000m2 và trường mầm non quy mô 400 bé nhằm phục vụ nhu cầu tại chỗ, nâng tầm chất lượng sống cho người dân.

Hiện nay, chủ đầu tư VSIP đã hoàn thành xây dựng giai đoạn một của dự án với quy mô 9ha, bao gồm 426 căn nhà phố liền kề và nhà phố thương mại, với thiết kế một trệt một lầu và một trệt hai lầu, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào quý IV năm nay.

Cùng thời điểm, các tiện ích nội ngoại khu dự án như công viên trung tâm, khu clubhouse,... cũng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đại diện chủ đầu tư VSIP chia sẻ: "Chúng tôi lên kế hoạch tiến độ riêng cho từng hạng mục dịch vụ và đảm bảo thi công hoàn thành theo cam kết với khách hàng".

Toàn cảnh dự án Sun Casa Central.

Vừa qua, chủ đầu tư VSIP cũng giới thiệu ra thị trường những căn nhà phố cuối cùng của giai đoạn một (đợt 3) với mức giá dao động từ 2,7 đến 3,2 tỷ đồng một căn. Trong đợt mở bán lần này, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Địa ốc Việt Nhân trở thành đơn vị phân phối độc quyền. Đợt 3 (giai đoạn một) dự kiến mở bán vào cuối tháng 6/2021.

Chia sẻ về tiềm năng dự án Sun Casa Central, đại diện Địa ốc Việt Nhân nhận định, trong bối cảnh dịch bệnh, xu hướng lựa chọn các khu đô thị quy hoạch bài bản, chú trọng không gian xanh của người dân ngày càng gia tăng.

"Sun Casa Central đáp ứng nhu cầu chỗ ở của lực lượng chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước. Dự án đem lại nhiều lợi ích cho cả người mua ở lẫn nhà đầu tư, đảm bảo tính an toàn, thanh khoản và lợi nhuận bền vững", vị này nhấn mạnh.

Tâm Anh