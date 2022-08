Chuỗi sự kiện Sun Fest thúc đẩy du lịch xứ Thanh

Đêm nhạc cuối cùng của chuỗi sự kiện nghệ thuật Sun Fest đã khuấy động thành phố biển Sầm Sơn tối ngày 20/8.

Mở đầu đêm nhạc là bản phối điện tử kéo dài 30 phút của DJ Jim tạo nên không khí sôi động tại khu vực quảng trường biển Sầm Sơn Sun Grand Boulevard. Du khách được thưởng thức màn trình diễn sôi động của rapper Tez, Pháo, DJ Zing... với loạt bài quen thuộc như Mình đồng da sắt, Cô hàng nước, Sợ quá cơ, Hai phút hơn... Hai tiết mục cuối cùng do DJ Not A và Tuấn Kruise thể hiện đã thổi bùng không khí với âm thanh mạnh mẽ từ trống bass, nhịp điện tử tốc độ cao và pháo hoa.

Màn trình diễn của DJ Jim tại quảng trường biển Sầm Sơn Sun Grand Boulevard. Ảnh: Sun Group

Anh An Huy (25 tuổi), người dân tại Sầm Sơn cho biết anh gần như không bỏ qua đêm diễn nào của chuỗi chương trình Sun Fest.

"Mỗi đêm một chủ đề, đa dạng loại hình nghệ thuật, nhiều tiết mục đặc sắc, với những tên tuổi nghệ sỹ có tiếng. Người dân Sầm Sơn chưa khi nào lại có được một chuỗi chương trình hay và được đầu tư như thế", anh Huy cho hay.

Bà Lê Hồng Vân (54 tuổi) bày tỏ ấn tượng với các đêm nhạc từ truyền thống đến hiện đại. "Tôi sống ngay gần quảng trường biển nên tối nào có chương trình cũng đến xem. Chưa năm nào thấy Sầm Sơn đông vui và nhiều thứ để xem như năm nay", bà Vân chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ hòa trong không khí sôi động của đêm nhạc. Ảnh: Sun Group

Sun Fest là chuỗi sự kiện nằm trong loạt chương trình nghệ thuật và lễ hội Take me to the Sun tại nhiều điểm đến của Sun Group trên cả nước trong suốt mùa hè 2022 với mục tiêu thúc đẩy ngành du lịch mỗi vùng đất sau hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19. Trong đó Thanh Hóa là điểm khởi đầu của chuỗi chương trình, nơi diễn ra nhiều sự kiện nhất và quy mô tổ chức được đầu tư nhất.

17 đêm Sun Fest tại xứ Thanh là sự biến hóa đa dạng các thể loại nghệ thuật từ nhạc pop, R&B, Rock, Bolero, dân gian, tạp kỹ, kịch đến EDM, nhảy hiện đại, tranh tài hiphop... với khoảng 300 nghệ sĩ góp mặt. Bên cạnh các tên tuổi quen thuộc như Đan Trường, Ali Hoàng Dương, Thảo Trang, Đinh Mạnh Ninh, Orange... chuỗi sự kiện còn quy tụ lớp nghệ sĩ trẻ tài năng, tạo cơ hội để họ trình diễn trên sân khấu lớn.

"Hiếm có sự kiện nghệ thuật nào 'chiều lòng' nhiều đối tượng khán giả như vậy với những cảm xúc được thay đổi liên tục qua mỗi đêm diễn. Ban tổ chức chương trình đã có quá trình tính toán dài hơn, kỹ lưỡng và sáng tạo để khán giả có những trải nghiệm ấn tượng", anh An Huy cho biết.

Sự kiện Carnival đường phố tại Sầm Sơn. Ảnh: Sun Group

Đêm nhạc vừa qua cũng đã khép lại hành trình nghệ thuật tại xứ Thanh của Sun Fest vào mỗi tối thứ 7 cuối tuần từ 30/4 đến 20/8, với gần 20 đêm diễn mang nhiều chủ đề âm nhạc và nghệ thuật.

Hướng đi mới cho du lịch xứ Thanh

Đại diện Sun Group cho biết việc triển khai các sự kiện lễ hội, nghệ thuật với hình thức mở ngoài trời là một trong những hướng đi đã chứng minh được sự đúng đắn, hiệu quả để đánh thức tiềm năng du lịch của Thanh Hóa. Du khách đến đây không chỉ ấn tượng với văn hóa đặc sắc, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn trải nghiệm các công trình quy mô do nhiều doanh nghiệp lớn như Sun Group đầu tư cùng hàng loạt lễ hội sự kiện ngoài trời như Carnival đường phố, Sam Son Motor Festival...

Ngày 10/9 tới đây, Lễ hội âm nhạc điện tử EDM được tổ chức, dự kiến thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia của người dân, du khách, góp phần thúc đẩy ngành du lịch xứ Thanh.

Sự kiện Sam Son Motor Festival tại Thanh Hóa. Ảnh: Sun Group

Chỉ riêng tháng 7, Thanh Hóa đã đón gần 1,7 triệu lượt khách, tăng gấp 12,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Sầm Sơn là điểm đến nổi bật nhất. Trong 7 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đón hơn 9 triệu lượt khách du lịch, đạt 90,6% kế hoạch năm. Thanh Hóa cũng là tỉnh thứ ba cả nước có doanh thu từ du lịch cao nhất mùa hè này với tổng thu ước đạt 16.394 tỷ đồng. Riêng Sầm Sơn dẫn đầu toàn tỉnh về lượng khách, vượt xa so với nhiều trung tâm du lịch nổi tiếng trong nước.

Những chuỗi sự kiện nghệ thuật và lễ hội được đầu tư kỹ lưỡng như Sun Fest, Carnival đường phố... đã dần góp phần không nhỏ trong việc thay đổi thói quen thưởng thức nghệ thuật, giải trí của người dân và du khách khi đến Thanh Hóa. Đại diện Sun Group tiết lộ hàng loạt sự kiện đón làn sóng du lịch mùa thu đông sẽ được tổ chức tại Sầm Sơn trong những tháng cuối năm với định hướng trở thành điểm đến du lịch 4 mùa.

Diệp Anh