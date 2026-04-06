Chuỗi nghỉ dưỡng của ông Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu thu 44 tỷ đồng mỗi ngày

Vinpearl, chuỗi nghỉ dưỡng của ông Phạm Nhật Vượng, lên kế hoạch mang về 16.000 tỷ đồng doanh thu năm nay, xấp xỉ 44 tỷ đồng mỗi ngày.

Theo tài liệu chuẩn bị cho phiên họp thường niên ngày 24/4, Công ty cổ phần Vinpearl lên kế hoạch doanh thu năm 2026 tăng 3% so với năm ngoái, lên 16.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cải thiện 36% lên 1.500 tỷ đồng.

Nhìn lại năm 2025, Vinpearl mang về hơn 15.556 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước đó. Lãi sau thuế đạt hơn 1.100 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận công ty giảm do hụt thu từ hoạt động tài chính. Doanh nghiệp này cũng xin ý kiến cổ đông sẽ không chia cổ tức cho năm 2025.

Một phần khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang. Ảnh: VPL

Tại đại hội năm nay, Vinpearl cũng trình cổ đông việc bầu bổ sung một thành viên của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2024-2029, sau khi bà Lê Thúy Anh xin từ nhiệm. Ứng viên là bà Ngô Thị Hương, hiện là Tổng giám đốc công ty.

Bà Ngô Thị Hương sinh năm 1982, có bằng thạc sĩ của Trường University of London và một số chứng chỉ trong ngành tài chính, kế toán. Giai đoạn 2013-2017, bà từng làm Phó tổng giám đốc công ty TNHH tư vấn AASC, một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính.

Sau khi gia nhập hệ sinh thái Vingroup từ năm 2017, bà Hương từng đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo tại đây như Phó tổng giám đốc Khối hỗ trợ Logistics Vincom; Phụ trách Tài chính kế toán Vinpearl...

Vinpearl là doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup, do tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu 85% vốn. Công ty này là một trong những thương hiệu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu thị trường trong nước, với 60 cơ sở tại 20 tỉnh, thành phố. Số này gồm 35 khách sạn, khu nghỉ dưỡng với công suất 17.509 phòng khách sạn, biệt thự, 15 khu công viên chủ đề - vui chơi giải trí...

Trọng Hiếu