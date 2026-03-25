Chuỗi hoạt động xúc tiến giao thương tại Food & Hospitality Vietnam 2026

Food & Hospitality Vietnam 2026 quy tụ gần 400 doanh nghiệp quốc tế, mang đến các giải pháp vận hành, thiết bị và chuỗi sự kiện chuyên sâu cho ngành nhà hàng, khách sạn.

Sự kiện chuyên ngành thực phẩm, đồ uống và thiết bị cung ứng dịch vụ lưu trú Food & Hospitality Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 26/3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP HCM). Triển lãm năm nay được tổ chức trên không gian có tổng diện tích lên đến 13.000 m2. Theo đại diện ban tổ chức, chương trình quy tụ gần 400 doanh nghiệp tham gia trưng bày, đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, dự kiến thu hút khoảng 17.000 lượt khách tham quan trong những ngày mở cửa.

Gian hàng của Andros thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: Food & Hospitality Vietnam

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của sự kiện là sự góp mặt của 19 khu gian hàng quốc tế, đại diện cho những thị trường phát triển mạnh về ẩm thực và dịch vụ lưu trú như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy, Australia. Các đơn vị này giới thiệu hàng loạt sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tiên tiến nhất. Danh mục trưng bày trải dài từ nguyên liệu thô, thực phẩm chế biến sẵn đến các hệ thống máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại phục vụ trực tiếp cho khâu vận hành nhà hàng, khách sạn. "Sự hiện diện đông đảo của các doanh nghiệp ngoại không chỉ giúp thị trường trong nước mở rộng khả năng tiếp cận nguồn cung chất lượng cao, còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác chiến lược và mở rộng kênh phân phối", đại diện đơn vị tổ chức nhận định.

Triển lãm còn là nơi diễn ra các cuộc thi chuyên môn uy tín. Điển hình là các, Barista Competition và Aromaster Championship dành cho các chuyên gia pha chế. Đặc biệt, sự kiện năm nay đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi Vietnam Housekeeping Championship được đưa vào khuôn khổ chương trình. Hoạt động này do Hiệp hội Du lịch Việt Nam giao cho Liên Chi hội Khách sạn Việt Nam, trực tiếp là Câu lạc bộ Quản lý Buồng Việt Nam (VEHA) phối hợp cùng công ty Triển lãm SES Việt Nam triển khai. Cuộc thi được kỳ vọng góp phần chuẩn hóa và nâng cao kỹ năng nghề của đội ngũ nhân sự buồng phòng.

Hàng trăm lượt khách tham quan và tương tác tại các gian hàng triển lãm năm trước. Ảnh: Food & Hospitality Vietnam

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả xúc tiến thương mại, chương trình kết nối giao thương trực tiếp Buyer Program - FHV Premier Connect tiếp tục được triển khai. Nền tảng này thiết lập các cuộc gặp gỡ giữa nhà mua hàng và đơn vị cung ứng dựa trên nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp, qua đó rút ngắn thời gian đàm phán. Khu vực giao thương có sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước như Rich, Master Martini, Ohla by LuGia, Unox, Hoshizaki Việt Nam, Andros Việt Nam, Tân Nhất Hương và Fancy Food.

Giải đấu thường niên như Vietnam Culinary Challenge dành cho giới đầu bếp. Ảnh: Food & Hospitality Vietnam

Bên cạnh đó, chuỗi hội thảo chuyên ngành là không gian chia sẻ kiến thức quan trọng với sự tham gia của các chuyên gia, hiệp hội và tổ chức quốc tế. Nội dung các phiên thảo luận xoay quanh những vấn đề mang tính thời sự như quản trị chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng dịch vụ, sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng và giải pháp tối ưu hóa vận hành. Các tổ chức uy tín tham gia điều phối và diễn thuyết bao gồm Đại sứ quán Canada, Thương vụ Italy, Hội đồng Hải sản Na Uy khu vực Đông Nam Á, Học viện Ẩm thực và Bánh châu Á, Tim Corp.

Sự kiện Food & Hospitality Vietnam được giới chuyên môn đánh giá là kênh quan trọng, giúp các nhà quản lý, đơn vị phân phối cập nhật nhanh chóng xu hướng toàn cầu, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững và đáp ứng kỳ vọng ngày càng khắt khe của thị trường.

