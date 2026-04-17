Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 có nhiều hoạt động liên quan việc tiếp cận, tích lũy tri thức trong thời đại số.

Lễ khai mạc với chủ đề Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số sẽ diễn ra ngày 18/4 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện thực hiện. Theo ban tổ chức, sự kiện không chỉ góp phần tôn vinh những giá trị tri thức truyền thống mà còn là bước chuyển mình của việc thay đổi phương thức đọc, tiếp cận các nguồn kiến thức trong kỷ nguyên số.

Trong khuôn khổ buổi khai mạc có nhiều hoạt động, như tọa đàm Người trẻ đọc gì trong thời đại số, thảo luận về xu hướng đọc mới, cách lựa chọn sách, nguồn tri thức ở bối cảnh thông tin ngày càng đa dạng. Bên cạnh đó là triển lãm Từ trang sách đến không gian số, giới thiệu những ấn phẩm, nguồn tư liệu tiêu biểu, khắc họa hành trình phát triển của tri thức, đồng thời hướng đến tôn vinh giá trị của sách, văn hóa đọc, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi, khuyến khích mỗi người chủ động tiếp cận tri thức.

Độc giả tham quan một gian sách ở Phố Sách Hà Nội. Ảnh: Sách Thái Hà

Nhiều đơn vị như Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Thế giới, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức giao lưu. Các tác giả sẽ chia sẻ về cảm hứng sáng tác, thông điệp, chiều sâu của tác phẩm, lan tỏa giá trị học thuật và văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ngoài ra, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam có cuộc thi kể chuyện bằng tiếng Anh Onward - Hơn cả một câu chuyện từ sách, sáng tạo sản phẩm số Cùng AI kể chuyện, thiết kế bìa sách Sắc màu công nghệ và cuộc sống, thiết kế mô hình Trạm sách cộng đồng. Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức như trạm đổi sách Mỗi cuốn sách - Một hành trình mới, gian hàng sách, Flashmob Read 2026.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 5 (21/4), từ đầu tháng, nhiều hoạt động đã diễn ra trên cả nước. Sáng 16/4, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc ngày hội với chủ đề Tri thức số - Kết nối tương lai tại Phố Sách Hà Nội. Bên cạnh hoạt động trưng bày các ấn phẩm, sự kiện có những chương trình giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm của một số đơn vị xuất bản, lễ trao giải các cuộc thi Xếp sách nghệ thuật, Vẽ tranh theo sách.

Học sinh tham gia cuộc thi ''Đọc để hiểu - Vẽ để yêu''. Ảnh: Fanpage Phố Sách Hà Nội

Từ ngày 18 đến 25/4, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại TP HCM diễn ra với chủ đề Tri thức thay đổi cuộc đời. Chuỗi hoạt động chính được thực hiện ở Đường sách TP HCM, gồm không gian triển lãm giới thiệu tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa đọc, khu trưng bày sách nói, sách chữ nổi dành cho người khiếm thị.

Thư viện Khoa học tổng hợp TP HCM tổ chức nhiều hoạt động tương tác như: kể chuyện thiếu nhi có minh họa, các workshop sáng tạo (làm bookmark, sách mini, trang trí nhân vật), workshop ứng dụng AI trong việc tiếp cận tài liệu cho người khiếm thị.

Ngày 14/4, Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Trị khai mạc sự kiện và phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, nhằm lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng. Sáng 17/4, chương trình khai mạc tại TP Bắc Ninh mở màn cho loạt hoạt động hưởng ứng Ngày Sách. Bên cạnh giao lưu tác giả, tác phẩm, tọa đàm chuyên đề, nhiều sân chơi được chuẩn bị, thu hút học sinh, sinh viên như cuộc thi vẽ tranh, xếp mô hình sách nghệ thuật Bác Hồ của chúng em, cuộc thi Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương.

Ngày Sách Việt Nam được tổ chức lần đầu năm 2014. Ba năm sau, Chính phủ đổi tên thành Ngày sách và Văn hóa đọc, nhằm lan tỏa thói quen đọc sách trong xã hội. Năm 2022, sự kiện được tổ chức trên cả nước sau hai năm trì hoãn vì dịch.

Phương Linh