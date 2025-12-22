Chuốc thuốc mê để quay video khiếm nhã với vợ trong nhiều năm

ĐứcFernando P., 61 tuổi, bị phạt 8 năm 6 tháng tù vì lén chuốc thuốc mê và cưỡng bức vợ khi đang bất tỉnh, đồng thời chia sẻ video trên internet.

Bản án của Fernando, nhân viên tạp vụ 61 tuổi, được tòa án ở thành phố Aachen, miền tây nước Đức tuyên ngày 19/12. Danh tính của ông ta được bảo vệ theo luật bảo mật của Đức.

Tòa án tuyên bố rằng Fernando đã nhiều lần lén cho vợ uống thuốc an thần để xâm hại tình dục ngay tại nhà riêng, quay video các hành vi phạm tội rồi phát tán trong các nhóm chat và trên các nền tảng internet mà không có sự đồng ý của nạn nhân.

Theo các báo cáo, Fernando đã sử dụng các nền tảng như Telegram để chia sẻ cho nhiều người dùng khác xem.

Fernando bị kết tội hiếp dâm và tấn công tình dục nghiêm trọng, gây thương tích nguy hiểm và xâm phạm quyền riêng tư.

Fernando thực hiện các vụ tấn công trong gần 15 năm, nhưng tòa án chỉ tuyên bố ông ta có tội đối với các hành vi phạm tội xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2024.

Fernando P. dùng mũ che mặt tại phiên tuyên án hôm 19/12. Ảnh: AFP

Đây là vụ án đầu tiên thuộc loại này được đưa ra xét xử tại tòa án Đức, được các nhà hoạt động coi là có ý nghĩa quan trọng trong việc thay đổi định nghĩa pháp lý về tội hiếp dâm.

Tại Đức, sự đồng thuận theo truyền thống được định nghĩa thông qua nguyên tắc "Không nghĩa là Không". Các nhà hoạt động cho rằng nguyên tắc này đã tước đoạt khả năng đưa ra sự đồng thuận rõ ràng đối với các hành vi tình dục của nạn nhân bị lạm dụng tình dục - đặc biệt là những người bị chuốc thuốc mê, như trong vụ án ở Aachen.

Tổ chức Nur Ja Heisst Ja đang vận động chính phủ Đức thay đổi định nghĩa về hiếp dâm để bao gồm tiêu chuẩn "Đồng ý nghĩa là Đồng ý", lập luận rằng luật hiện hành vẫn đặt gánh nặng lên nạn nhân trong việc phản kháng bằng lời nói đối với hành vi hiếp dâm và các hành vi bạo lực tình dục khác.

Theo các nhà hoạt động, vụ án ở Aachen cũng nêu bật một vấn đề quan trọng khác: Việc sở hữu nội dung hiếp dâm hiện vẫn hợp pháp ở Đức. Kathrin Wahlmann, người đứng đầu cơ quan tư pháp của bang Lower Saxony, đã phát động một chiến dịch trên toàn bang nhằm hình sự hóa hành vi sở hữu này.

Vụ án ở Aachen gợi nhớ tới vụ lạm dụng tình dục kinh hoàng của Dominique Pelicot ở Pháp. Một năm trước, vợ Dominique là bà Gisele Pelicot, 73 tuổi, dũng cảm tố cáo chồng chuốc thuốc mê và mời hàng chục đàn ông lạ đến nhà cưỡng hiếp khi bà bất tỉnh trong suốt 10 năm.

Dominique bị kết án 20 năm tù, 49 người đàn ông khác cũng bị bỏ tù vì tội cưỡng hiếp hoặc tấn công tình dục. Phiên tòa xét xử mang tính bước ngoặt đã phơi bày một mạng lưới rộng lớn những người đàn ông được tuyển mộ trực tuyến, một kho lưu trữ khổng lồ các video và hình ảnh ghi lại hàng trăm vụ tấn công.

Vụ án Pelicot gây rúng động thế giới, thúc đẩy xã hội Pháp phải nhìn nhận lại về vấn nạn bạo lực giới và thù ghét phụ nữ ở nước này.

Tuệ Anh (theo CNN, The Sun)