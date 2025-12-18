Chúng ta cùng nhau cố gắng đi qua những giông bão, nha anh

Công việc, tình yêu, cuộc sống lúc thăng lúc trầm, em không trải qua quá nhiều nhưng cũng đủ để hiểu hai chữ trân trọng.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, phải thế không anh? Nơi đây có ánh trăng sáng và gió mát hiu hiu, còn nơi anh thế nào nhỉ. Em dịu dàng, lương thiện, dáng người nhỏ nhắn thôi, không cao như người mẫu, cũng không đẹp như hoa hậu, chỉ là một người bình phàm và bình thường.

Công việc, tình yêu, cuộc sống lúc thăng lúc trầm, em không trải qua quá nhiều nhưng cũng đủ để hiểu hai chữ trân trọng. Em sinh năm 1993, mong muốn tìm cho bản thân một người bạn đời bằng tuổi hoặc hơn.

Em chưa từng kết hôn, vì vậy mong người ấy cũng chưa từng kết hôn, hoặc đã từng kết hôn nhưng chưa có con nhé.

Em biết để yêu một người không hề dễ dàng, cuộc sống này cũng chẳng dễ dàng gì, vì vậy chúng ta hãy cùng nhau cố gắng đi qua những giông bão, nha anh.

Tạm thời em viết đến đây thôi nha. Mặc dù bài viết không mấy hay ho, nhưng đó là sự chân thành em gửi đến.

Chúc anh những điều tốt đẹp.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ