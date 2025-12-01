Chúng mình cứ bình dị, nhẹ nhàng em nhé

Cậu ạ, tớ là một chàng trai, có tính cách điềm đạm, hướng nội, có thiên hướng lắng nghe nhiều hơn.

Chào người bạn đời tớ, rất vui vì cậu đọc được bài này của tớ. Tớ cũng biết, để đọc bài này, cậu cũng đọc qua nhiều bài chia sẻ hay và cảm động. Nhưng đến với bài này, cậu đã dừng lại, như vậy chúng ta đã có cái duyên, vậy có thể cho nhau cơ hộị một chút cậu nhỉ!

Cậu ạ, tớ là một chàng trai, có tính cách điềm đạm, hướng nội, có thiên hướng lắng nghe nhiều hơn, mong rằng cậu cũng vui tính để xua tan đi sự nhạt nhòa của tớ. Ưu điểm của tớ là có thể ngồi nghe nhiều giờ liền, như vậy cũng có thể nói là một người đồng hành khá thú vị, đúng không cậu. Tớ là một người có dành thời gian để chơi thể thao, mục đích cũng là để có thể trông gọn gàng hơn, chỉn chu hơn và linh hoạt hơn. Vậy nếu cậu là một người cũng thích thể thao thì sau này cùng đi với nhau cậu nhé.

Quan điểm của tớ về tình yêu thì cũng không quá đơn giản, mà cũng không phải cầu kỳ. Chúng mình đến với nhau là một cái duyên, nếu có phận chúng mình cứ bình dị, nhẹ nhàng trong cách yêu cậu nhé. Nhưng về lãng mạn hay sự quan tâm cùng chu đáo, tớ sẽ không thể thiếu trong thời gian chúng mình ở bên nhau. Vậy để có cho nhau có hội tìm hiểu và đến được với nhau, thì tớ chờ thư của cậu nhé.

Hẹn gặp lại cậu ở lá thư tiếp theo.

