Chứng khoán VPBank muốn tham gia thị trường giao dịch hàng hóa

Chứng khoán VPBank lên kế hoạch tham gia thị trường giao dịch tài sản mã hóa, hàng hóa và các nền tảng cho vay ngang hàng (P2P lending).

Thông tin được Chứng khoán VPBank (VPBankS) nêu trong kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Theo VPBankS, công ty cùng VPBank lên kế hoạch tham gia đầu tư sàn giao dịch tài sản mã hóa, hàng hóa... nhằm mở rộng danh mục sản phẩm và tăng khả năng thích ứng với thị trường toàn cầu. Đơn vị cũng đẩy mạnh hợp tác với các công ty công nghệ chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain để nâng cao năng lực.

VPBankS là công ty do VPBank nắm 99,9% vốn - hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, dự kiến IPO cuối năm nay và hiện có vốn điều lệ là 15.000 tỷ đồng - đứng thứ 4 thị trường. Trước đó, VPBank cho biết nhà băng này đang hoàn thiện thủ tục xin cấp phép vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Nhóm VPBank muốn tham gia đầu tư sàn giao dịch tài sản mã hóa trong bối cảnh Việt Nam có những chính sách mới liên quan đến hai thị trường này. Theo đó, thị trường tài sản mã hóa sẽ được thí điểm trong 5 năm, theo Nghị quyết của Chính phủ. Điều kiện để doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa là phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó 35% vốn do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ.

Ngoài kế hoạch tham gia các thị trường tài sản mới, VPBankS sẽ cùng VPBank thực hiện mua bán sáp nhập (M&A) hoặc thành lập mới công ty quản lý quỹ, nhằm đa dạng hóa nguồn thu. Họ cũng muốn phân phối chứng chỉ quỹ, quản lý tài sản và nhận ủy thác đầu tư.

Về mục tiêu kinh doanh, VPBankS dự kiến nâng thị phần môi giới chứng khoán lên 10% trong 5 năm tới, từ mức 2,9% năm nay. Công ty lên kế hoạch doanh thu vào 2030 đạt 29.051 tỷ đồng, gấp 11,7 lần năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế dự kiến gấp gần 14 lần năm 2024, đạt 17.520 tỷ.

Nửa đầu năm nay, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ, lọt vào nhóm 5 công ty chứng khoán có lãi cao nhất thị trường. Tổng tài sản đạt gần 51.000 tỷ đồng, đứng thứ ba toàn ngành.

Trọng Hiếu