Chứng khoán Việt Nam vào nhóm có hiệu suất tốt nhất thế giới

VN-Index năm ngoái tăng 40,87%, nằm trong top 10 chỉ số chứng khoán có hiệu suất tốt nhất thế giới và top 3 khu vực châu Á.

Theo chuyên trang tổng hợp dữ liệu tài chính IndexQ, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng thứ 10 thế giới về mức tăng trưởng trong năm 2025 khi tích lũy tổng cộng 517 điểm, tương đương 40,87% so với đầu năm.

Hàn Quốc dẫn đầu hiệu suất sinh lời khi tăng đến 75%. Hầu hết thị trường xếp sau tập trung ở châu Âu và châu Mỹ như Chile, Cộng hòa Czech, Tây Ban Nha, Ba Lan, Áo... với mức tăng khoảng 45-56%.

Đây là năm thứ ba liên tiếp chỉ số đại diện cho sàn chứng khoán Việt Nam đi lên, đồng thời ghi nhận mức tăng tốt nhất kể từ 2017. Chỉ số khép lại phiên cuối năm tại 1.784 điểm, vượt xa dự báo của hầu hết công ty chứng khoán và quỹ đầu tư.

Hồi đầu năm, phần đông cho rằng chỉ số dao động quanh 1.300-1.700 điểm, tức tăng trong khoảng 3-34% so với cuối năm ngoái. Thực tế, chỉ số có lúc thủng mốc 1.100 điểm khi thông tin bất ngờ về thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump kích hoạt đợt bán tháo đầu tháng 4. Sau đó, thị trường hồi phục và chỉ số vọt lên mức kỷ lục 1.805 điểm vào cuối tháng 12 nhờ động lực chính là nhóm Vingroup.

Bước sang năm mới, các nhóm phân tích trong nước đều lạc quan về triển vọng tăng trưởng của VN-Index. Phần đông dự đoán chỉ số dao động 1.800-2.300 điểm. Thị trường được đánh giá không còn trong chế độ hồi phục sau cú giảm mạnh cách đây 4 năm, mà chuyển mình sang giai đoạn bứt phá sau nâng hạng.

Theo nhóm Công ty Chứng khoán VNDirect, kịch bản cơ sở của VN-Index năm nay là 2.099 điểm. Dự phóng này dựa trên ước tính tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết đạt 18% và P/E bình quân 10 năm gần nhất là 15,6 lần. Thanh khoản được kỳ vọng tăng 25%, lên 36.400 tỷ đồng mỗi phiên, nhờ những dòng vốn mới của nhà đầu tư nước ngoài rót vào thị trường khi chứng khoán được nâng hạng.

"So với các thị trường trong khu vực, chứng khoán Việt Nam nổi bật nhờ kết hợp giữa tốc độ tăng trưởng cao và định giá hợp lý, cho thấy thị trường mới ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng mới", nhóm phân tích SSI Research viết.

Với quan điểm thận trọng hơn, chuyên gia Công ty Chứng khoán MB cho rằng thị trường sẽ duy trì trạng thái tích cực và hướng đến kỷ lục 1.860 điểm trong 6 tháng tới nhờ hiệu ứng "tin tốt đầu năm" và khả năng nâng hạng chính thức sau kỳ rà soát tháng 3. Tuy nhiên, nửa cuối năm, VN-Index có thể lùi về 1.670-1.750 điểm bởi lãi suất thiết lập mặt bằng mới sẽ tác động đến thanh khoản thị trường, cộng thêm dòng tiền dịch chuyển sang sản xuất kinh doanh.

Phương Đông