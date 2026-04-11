Chứng khoán Thiên Việt muốn bầu cựu CEO ACB Lý Xuân Hải vào hội đồng quản trị

Chứng khoán Thiên Việt muốn trình cổ đông bầu ông Lý Xuân Hải, cựu Tổng giám đốc ACB, làm thành viên Hội đồng quản trị.

Theo tờ trình họp đại hội cổ đông sắp tới, Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm thay thế bà Bùi Thị Kim Oanh đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Đồng thời, danh sách ứng viên Hội đồng quản trị thay thế xuất hiện ông Lý Xuân Hải - gương mặt quen thuộc trong giới tài chính ngân hàng. Ông Hải sinh năm 1965, có bằng tiến sĩ toán - lý của Đại học Tổng hợp quốc gia Belarus; thạc sĩ kinh tế chuyên ngành ngân hàng và tài chính (MEBF) của Đại học Paris Dauphine - ESCP và Đại học Kinh tế TPHCM.

Ông Lý Xuân Hải có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, từng giữ nhiều vị trí tại Ngân hàng Á Châu (ACB), trong đó làm Tổng giám đốc nhà băng từ năm 2005 đến 2012. Trước đó, ông cũng từng là CEO Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) và đảm nhiệm vai trò quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Năm 2012, ông vướng vòng lao lý trong vụ án liên quan bầu Kiên tại ACB.

Giai đoạn 2017-2018, ông Hải từng là Trưởng Ban Chiến lược tại Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Từ tháng 6/2017 đến nay, ông giữ vai trò Chủ tịch danh dự Hội đồng quản trị tại Công ty Tơ lụa Bảo Lộc (Bảo Lộc Silk).

Bên cạnh việc bầu ông Hải vào Hội đồng quản trị, chứng khoán Thiên Việt cũng có tờ trình bầu thêm bà Thái Thị Vân Anh làm thành viên Ban kiểm soát.

Năm nay, TVS đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt khoảng 340 tỷ đồng. Công ty xây dựng kế hoạch này trên kịch bản kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực, với GDP dự báo trong khoảng 8,3-9% nhờ động lực từ đầu tư công, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

TVS Research cũng dự báo VN-Index có thể đạt 1.850-1.900 điểm vào cuối năm 2026, trong bối cảnh kỳ vọng nâng hạng thị trường lên mới nổi có thể thu hút dòng vốn ngoại và cải thiện thanh khoản. Đây được xem là nền tảng hỗ trợ hoạt động cốt lõi của công ty trong năm tới.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán này dự kiến chia cổ tức năm 2026 bằng tiền và/hoặc cổ phiếu với tỷ lệ không quá 10% vốn điều lệ, tùy thuộc kết quả kinh doanh thực tế.

