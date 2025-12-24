Chứng khoán SBSI bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Tiến Dũng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI), từ ngày 23/12.

Tân Tổng giám đốc SBSI có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán. Ông Nguyễn Tiến Dũng tốt nghiệp Cử nhân Ngân hàng tại Đại học Kinh tế TP HCM và có bằng Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng tại Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG).

Ông Nguyễn Tiến Dũng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường vốn Việt Nam. Ảnh: SBSI

Trước khi gia nhập SBSI, ông Dũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các công ty chứng khoán, với kinh nghiệm trải rộng ở các mảng môi giới, ngân hàng đầu tư và quản trị kinh doanh. Cụ thể, ông từng là Giám đốc Khối Kinh doanh tại Chứng khoán VPBank (VPBankS); Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân tại Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam; Phó tổng giám đốc Chứng khoán Đại Dương và Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư tại Chứng khoán HDB. Ngoài ra, ông cũng từng tham gia giảng dạy tại Khoa Ngân hàng, Đại học Kinh tế TP HCM.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ông Dũng được ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực điều hành, quản lý trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn có nhiều thách thức, cơ hội mới, đưa SBSI sang một giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết trong giai đoạn phát triển mới, SBSI sẽ tập trung củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm cung cấp các giải pháp đầu tư minh bạch, hiệu quả cho khách hàng.

"Tôi tin rằng sức mạnh cốt lõi của SBSI nằm ở con người và văn hóa doanh nghiệp. Ban điều hành sẽ ưu tiên xây dựng một tổ chức chuyên nghiệp, kỷ cương, đổi mới liên tục để tạo đà tăng trưởng dài hạn", ông Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

SBSI tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Ảnh: SBSI

Trong thời gian qua, SBSI tập trung củng cố nền tảng hoạt động, hoàn thiện hệ thống quản trị, đồng thời mở rộng các mảng kinh doanh cốt lõi phù hợp với định hướng phát triển bền vững. Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh nội tại, tạo tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers được thành lập năm 2008, tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu. Sau 17 năm hoạt động, SBSI hiện cung cấp các dịch vụ tài chính - đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời hợp tác với nhiều tổ chức trong và ngoài nước như KPMG, IFC, Vietcombank, BIDV và VietinBank...

Minh Ngọc