Chứng khoán Mỹ lên cao kỷ lục

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều lập đỉnh mới trong phiên 15/4, khi nhà đầu tư lạc quan về khả năng chiến sự tại Trung Đông chấm dứt.

Chốt phiên giao dịch 15/4, trừ DJIA giảm nhẹ 0,15%, hai chỉ số chủ chốt khác của Wall Street đều tăng điểm. S&P 500 tăng 0,8% lên 7.022 điểm - vượt qua kỷ lục cũ thiết lập hồi tháng 1. Diễn biến này cũng trái ngược hoàn toàn so với vài tuần trước, khi chỉ số này giảm tới 9% từ đỉnh tháng 1.

Nasdaq Composite tăng 1,6% lên 24.016 điểm, mức cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số thiên về các cổ phiếu công nghệ này đã tăng hơn 15% kể từ cuối tháng 3.

Chỉ số S&P 500 đã tăng nhiều phiên liên tiếp kể từ đầu tháng 4. Đồ thị: Google Finance

Thị trường đi lên khi nhà đầu tư lạc quan hơn vào thỏa thuận Mỹ - Iran ngừng bắn, dù tình hình còn mong manh. Trong cuộc phỏng vấn trên Fox Business, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến sự "tiến rất gần đến điểm kết thúc" và khẳng định Iran "rất muốn đạt được một thỏa thuận". Nhiều hãng truyền thông Mỹ cũng đưa tin vòng đàm phán thứ 2 giữa Washington và Tehran đang được bàn bạc.

Việc giá dầu thô thế giới giảm về sát 90 USD một thùng cũng giúp Wall Street khởi sắc. Mỹ đang trong mùa công bố báo cáo tài chính, và nhà đầu tư hiện lạc quan về lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Chỉ số S&P 500 đã tăng 10 trong 11 phiên gần đây, với tổng mức tăng hơn 10%. Tính chung từ đầu chiến sự, chỉ số này đi lên 2%. Chỉ số Nasdaq cũng ghi nhận chuỗi 11 phiên tăng điểm liên tiếp, tích lũy thêm 6% giá trị kể từ khi xung đột bắt đầu.

"S&P 500 đang ghi nhận đà phục hồi hình chữ V", Ed Yardeni - chủ tịch hãng nghiên cứu Yardeni Research nhận định. Nhà đầu tư đổ tiền vào cổ phiếu mỗi khi có bất kỳ tin tức nào cho thấy chiến sự có thể sẽ chấm dứt.

Tuần trước, DJIA cũng có phiên tăng mạnh nhất một năm. Từ đầu tháng, chỉ số này đã tăng 5%. Tính chung từ đầu chiến sự, DJIA giảm 1%.

Craig Johnson - chiến lược gia thị trường tại Piper Sandler cũng cho rằng đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ "dường như được tạo ra từ hy vọng". Vì giá dầu vẫn cao hơn đáng kể so với trước xung đột và chiến sự chưa biết khi nào mới kết thúc.

Giá vàng thế giới sáng 16/4 cũng quay đầu tăng trở lại, sau khi giảm gần 50 USD phiên trước. Hiện mỗi ounce tăng hơn 40 USD lên 4.832 USD. Vàng sẽ hưởng lợi nếu áp lực lạm phát vì chiến sự đi xuống, giúp các ngân hàng trung ương trở lại quỹ đạo giảm lãi suất.

Hà Thu (theo CNBC, CNN)