Chứng khoán giảm mạnh nhất hơn một tháng qua

Lực bán dâng lên từ nửa cuối buổi chiều khiến VN-Index mất gần 36 điểm, mức giảm mạnh nhất của chứng khoán hơn một tháng qua.

Chứng khoán khởi động với sắc xanh khi thực hiện các lệnh giao dịch giá mở cửa. Tuy nhiên ngay sau đó, chỉ số lùi về dưới tham chiếu. Suốt buổi sáng, thị trường chủ yếu dao động quanh khu vực 1.755-1.760 điểm khi dòng tiền phân hóa, áp lực chỉ tập trung nhiều ở các mã trụ.

Sau giờ nghỉ trưa, chỉ số của sàn HoSE giảm mạnh hơn, lần lượt thủng mốc 1.750 và 1.740 điểm. Trong phiên ATC, áp lực bán chiếm ưu thế, nhất là nhóm bluechip, khiến thị trường lùi về sát 1.725 điểm, tức cách gần 42 điểm so với tham chiếu.

Phục hồi những phút cuối giờ, VN-Index đóng cửa trên 1.731 điểm, giảm gần 36 điểm so với hôm qua. 236 cổ phiếu bị nhuộm đỏ, chiếm gần 65% toàn sàn. Bên tăng chỉ ghi nhận 96 mã, trong đó có 8 mã tím trần.

Bộ đôi "họ Vin" gồm VIC và VHM tác động xấu nhất tới thị trường. Chốt phiên, cổ phiếu Vingroup và Vinhomes lần lượt giảm 4,3% và 4,9%. Ngoài ra, rổ VN30 cũng ghi nhận nhiều mã sụt giá mạnh như VRE (-5,5%), VNM (-3,9%), VPB (-3,8%), LPB (-3,5%) hay CTG (-3%)... Do đó, VN30-Index cũng rời khỏi vùng 2.000 điểm.

Bất động sản, ngân hàng và chứng khoán hút dòng tiền tốt nhất và cũng là những nhóm có diễn biến tiêu cực nổi bật. Ở những phiên trước, nhiều mã thuộc các nhóm ngành này đã luân phiên ghi nhận nhịp tích lũy tốt.

Trong phiên giảm điểm mạnh, thanh khoản sàn HoSE đạt gần 42.100 tỷ đồng. Mức này cao hơn hôm qua khoảng 1.800 tỷ. Giá trị giao dịch dâng cao từ nửa cuối buổi chiều - thời điểm chứng khoán điều chỉnh mạnh - cho thấy áp lực bán đáng kể.

Thị trường hôm nay còn chịu tác động tiêu cực từ việc khối ngoại trở lại bán ròng khoảng 1.964 tỷ đồng. Đây là con số cao nhất hai tuần qua. Tuy nhiên, mức bán ròng trên chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi giao dịch ở cổ phiếu VSH (Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, thuộc REE) khi mã này bị bán ròng hơn 927 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại còn xả hàng ở VRE, SSI, VCI, VND hay CTG. Ở nhiều ngược lại, họ gom VHM, VJC và DXG.

Như vậy ở tuần này, chứng khoán đảo chiều giảm hơn 16 điểm. Tuy vậy, có thời điểm VN-Index đã ghi nhận mức kỷ lục gần 1.795 điểm và VN30-Index cũng lần đầu giao dịch trên 2.000 điểm. Thanh khoản gia tăng trở lại, liên tục duy trì trên mốc 30.000 tỷ đồng mỗi phiên, cho thấy dòng tiền đứng ngoài quan sát trước đó đã gia nhập thị trường.

Kịch bản chứng khoán sẽ gặp rung lắc đã được nhiều bên phân tích dự đoán từ trước. Tuy nhiên theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), áp lực điều chỉnh đang nằm ở nhóm vốn hóa lớn - nhóm tác động chính tới chỉ số. Diễn biến này không hoàn toàn đồng thuận với các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ khi dòng tiền có dấu hiệu tìm đến các cổ phiếu hình thành nền giá vững chắc và gần như đi ngang trong giai đoạn tăng nóng hai tuần vừa qua.

Trước đó, Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã khuyến nghị nhà đầu tư nên chốt lời từng phần đối với các mã đã tăng mạnh khi chỉ số giằng co quanh vùng kháng cự 1.760-1.800 điểm. Ngược lại nếu muốn mua trading, mục tiêu phải là các cổ phiếu khỏe, đang tích lũy tốt.

Tất Đạt