Chứng khoán giảm mạnh nhất hơn nửa tháng qua

Áp lực bán dâng lên ở nhóm họ "Vin" và các cổ phiếu trụ khiến chứng khoán điều chỉnh trở lại, VN-Index giảm 20 điểm, mạnh nhất nửa tháng qua.

Sau phiên tăng điểm kỷ lục nhờ tin xác nhận nâng hạng, chỉ số VN-Index tiếp tục tăng quán tính khi thực hiện các lệnh giá mở cửa. Tuy nhiên, ngay sau đó, chứng khoán lùi về tham chiếu. Trong buổi sáng, chỉ số chung có lúc về sát 1.740 điểm với hơn một nửa cổ phiếu giảm giá, nhưng nhờ lực đỡ từ VHM của Vinhomes, VN-Index cải thiện nhẹ.

Sang buổi chiều, vùng 1.740-1.750 điểm tiếp tục là khu vực dao động của chỉ số đại diện sàn HoSE. Từ sau 14h10, thị trường ngày càng xấu đi, có lúc thấp hơn tham chiếu tới gần 23 điểm khi các mã làm bệ đỡ trong buổi sáng cũng dần bị nhuộm đỏ.

Cải thiện nhẹ sau phiên ATC, chỉ số VN-Index đóng cửa gần 1.737 điểm, giảm khoảng 20 điểm so với hôm qua. Đây là mức điều chỉnh mạnh nhất trong vòng hơn nửa tháng qua. Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn cũng có diễn biến khá tương đồng khi VN30-Index rơi 16 điểm, về 1.915 điểm.

Toàn sàn HoSE hôm nay có 191 cổ phiếu giảm, nhiều hơn so với 124 cổ phiếu tăng giá. Tuy nhiên, áp lực bán không chiếm áp đảo, cho thấy dòng tiền vẫn tìm đến các mã tiềm năng. Riêng nhóm có thanh khoản trên nghìn tỷ, có 3 trên 4 cổ phiếu vẫn giữ tốt sắc xanh.

VIC là mã gây ảnh hưởng tiêu cực nhất khi góp gần 7 điểm vào mức giảm của chỉ số chung. Cổ phiếu của Vingroup sụt 2,7% về 149.200 đồng một đơn vị, thanh khoản đạt gần 400 tỷ đồng. Theo sau là VPL của Vinpearl khi góp gần 2 điểm giảm. Ngoài ra, thị trường còn chịu áp lực bởi nhóm ngân hàng như VCB, BID, VPB, CTG.

Trong khi đó, diễn biến đảo chiều chỉ trong một phiên của VHM cũng ảnh hưởng lớn tới thị trường. Buổi sáng, mã này vẫn còn đi trên tham chiếu, làm bệ đỡ cho chỉ số chung. Nhưng sang buổi chiều, áp lực bán thắng thế khiến cổ phiếu Vinhomes đóng cửa giảm 0,8% về 122.000 đồng, góp gần 1 điểm vào mức sụt của VN-Index.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi các mã NVL, HPG, LPB, TCB, GEX... Riêng cổ phiếu Novaland có lúc chạm giá trần vào phiên chiều với phân nửa lượng khớp lệnh đến từ bên mua chủ động. NVL đóng cửa tăng 6% lên 16.700 đồng, thanh khoản gần 1.364 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường.

Khác với không khí sôi động ở phiên trước, giao dịch hôm nay có phần trầm lắng hơn. Thanh khoản sàn HoSE giảm hơn 6.000 tỷ về còn khoảng 28.900 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 2.213 tỷ đồng, phiên thứ 5 liên tiếp. Tuy nhiên, mức này chịu ảnh hưởng lớn bởi giao dịch thỏa thuận ở mã VPL. Thị trường chỉ có VHM là cổ phiếu duy nhất bị bán ròng trên trăm tỷ. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 482 tỷ đồng cổ phiếu HPG.

Nhà đầu tư theo dõi thị trường chứng khoán tại một công ty ở TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Từ cuối phiên giao dịch hôm qua, nhiều nhóm phân tích đưa ra thông điệp cần tránh tâm lý FOMO (nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội). Chứng khoán Beta (BSI) cho rằng thiên kiến này có thể trở thành rủi ro khiến nhiều quyết định trở nên vội vàng.

Chiến lược được BSI khuyến nghị là duy trì sự tỉnh táo và chọn lọc cơ hội thay vì chạy theo đà tăng. Nhà đầu tư được khuyên nên ưu tiên giải ngân từng phần, tập trung vào những cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ rõ ràng hoặc đang thu hút dòng tiền mạnh và tránh mua đuổi ở các nhịp tăng gấp.

Tất Đạt