Chung kết Startup Việt 2022

14h05

Vòng chung kết và Gala vinh danh quán quân Startup Việt 2022 với chủ đề "Unlock The Future" diễn ra từ 14h hôm nay tại TP HCM.

Ban giám khảo chương trình gồm ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, bà Nguyễn Quỳnh Trâm - Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, bà Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư thiên thần Đông Nam Á, bà Lê Diệp Kiều Trang - Founder Alabaster, ông Bùi Thành Đô - Founder Partner và CEO của ThinkZone Ventures, ông Ngô Mạnh Cường - Tổng giám đốc FPT Online.

Từ hơn 300 dự án ở vòng sơ loại, qua ba vòng thi, 20 ứng viên có màn thể hiện xuất sắc vào vòng chung kết. Ban giám khảo sẽ chọn ra top 5 dự án tạo ấn tượng ở vòng phỏng vấn diễn ra từ tháng 10 để trình bày ý tưởng trước nhà đầu tư ngay tại sân khấu sự kiện chung kết. Mỗi nhà khởi nghiệp sẽ có 15 phút thuyết trình, chứng minh tính khả thi và hiệu quả khi bước chân vào thị trường.

Startup Việt 2022 là sự kiện thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam. Chương trình đã trải qua năm thứ sáu. Năm nay, chương trình có chủ đề "Kỷ nguyên sáng tạo - The New Era of Innovation". Tổng giải thưởng của cuộc thi là gần hai tỷ đồng, sẽ được trao cho các đội trong Top 20. Trong đó, đội quán quân nhận giải gồm 50 triệu đồng tiền mặt và gói truyền thông trị giá 200 triệu đồng.