Chung kết Miss World 2024: 13 thí sinh được đặc cách vào Top 40

21h04 112 người đẹp xuất hiện

Sau điệu nhảy mở màn của các vũ công Ấn Độ, dàn thí sinh xuất hiện trong trang phục đặc trưng của dân tộc. Hoa hậu Mai Phương (Việt Nam) mặc váy mang nét văn hóa vùng núi, do nhà thiết kế Thủy Nguyễn thực hiện, họa tiết thổ cẩm, nhiều sắc màu.

Năm nay, ban tổ chức bỏ phần Dance of the world mở màn, vì thế, Mai Phương không có cơ hội nhảy điệu See Tình đã chuẩn bị từ trước.