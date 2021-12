Chung kết Miss Universe: Top 10 diễn váy dạ hội

08h45 Top 10 thi trang phục dạ hội

Các người đẹp tha thướt trong các bộ đầm dạ hội, catwalk trên phần nhạc ca khúc In Your Room của ca sĩ Jojo.

Giữa màn thi, Jojo tiếp tục lên sân khấu biểu diễn bản hit Too Little Too Late, từng đứng đầu thị trường Anh và vào top 3 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 2006. Ca sĩ kết thúc tiết mục với ca khúc Worst (I Assume).

MC Cheslie Kryst tiết lộ trang phục của hoa hậu Puerto Rico gồm hơn 40 loại đá quý và được làm trong hơn 400 giờ.