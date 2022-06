Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay có chủ đề Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam, khởi động ngày 22/2. Từ hàng nghìn thí sinh đăng ký dự thi, ban tổ chức chọn ra top 71 ghi hình chương trình truyền hình thực tế. Sau 10 tập, họ chọn ra top 41 dự thi bán kết và chung kết.

Trailer chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Trailer chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Video: MUV

Tân hoa hậu sẽ nhận 300 triệu đồng tiền mặt, quyền ở trong căn hộ cao cấp tại TP HCM trong thời gian đương nhiệm, đồng thời giành suất dự thi Miss Universe. Ngọc Châu, Hương Ly, Hoàng Phuơng, Thảo Nhi Lê, Lệ Nam... là các ứng viên mạnh, được nhiều fan dự đoán giành vương miện.

Sau bán kết hôm 21/6, ban tổ chức trao các giải phụ: Best Catwalk (Catwalk đẹp nhất): Lê Hoàng Phương, Best English Skill (Kỹ năng Tiếng Anh tốt nhất): Lê Thảo Nhi, Best Introduction (Giới thiệu hay nhất): Nguyễn Thị Hương Ly, Best Body (Hình thể đẹp nhất): Nguyễn Thị Ngọc Châu, Best Interview (Phỏng vấn hay nhất): Nguyễn Thị Thanh Khoa.

Thí sinh Miss Universe Vietnam 2022 diễn áo tắm ở bán kết Phần thi áo tắm lần lượt của Bảo Ngọc, Lê Thảo Nhi, Nguyễn Hoàng Phương ở đêm bán kết, ngày 21/6. Video: Tân Cao

Dàn giám khảo gồm siêu mẫu Hà Anh, Võ Hoàng Yến, Vũ Thu Phương, Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Hoàng My. Ban tổ chức mời ba mỹ nhân đăng quang Miss Universe lần lượt các năm 2005 (Natalie Glebova), 2018 (Catriona Gray), 2021 (Harnaaz Sandhu) chấm chung kết. Họ có vòng phỏng vấn kín các thí sinh trước đêm thi.

Từ trái qua: Hoa hậu Natalie Glebova, Harnaaz Sandhu, Catriona Gray trong buổi gặp gỡ truyền thông chiều 24/6. Ảnh: MUV

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là cuộc thi cấp quốc gia, tổ chức lần đầu năm 2008, nhằm tìm kiếm đại diện thi Miss Universe. Sau bốn lần tổ chức, cuộc thi tìm ra các hoa hậu gồm Thuỳ Lâm (2008), Phạm Hương (2015), H'Hen Niê (2017), Khánh Vân (2019). Trong số đó, H'Hen Niê từng vào top 5 Miss Universe 2018, là thành tích cao nhất của các thí sinh Việt Nam trong lịch sử cuộc thi.

Cao Huế Thu