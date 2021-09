Chúng em yêu những chiến binh thầm lặng

Hãy trân trọng những phút giây được sống yên bình và an toàn cùng gia đình chúng ta ngay lúc này vì có rất nhiều "chiến binh dũng cảm" đã quên mình để bảo vệ cuộc sống bình an của chúng ta. Chúng ta phải biết ơn và cầu nguyện cho những "chiến binh dũng cảm" luôn được bình an, hãy thực hiện quy tắc 5K!

Thái Thị Thu Trang, 16 tuổi