Chung cư, nhà trọ cấm xe điện: Thế 'bánh mì kẹp' của người dùng

Tôi mới trình bày ý tưởng mua chiếc xe điện nhỏ gọn để ra nhà ga tàu điện thì bị chủ nhà trọ gạt phăng.

Sau khi metro Bến Thành - Suối Tiên (TP HCM) đi vào hoạt động, tôi từng có ý tưởng: Mua một chiếc xe điện gấp, giá khoảng 7 triệu đồng để từ nhà trọ ra ga metro, cách khoảng 3 km.

Loại xe này có pin tháo rời nên có thể dễ dàng xách lên phòng sạc. Tôi mới trình bày ý tưởng thì chủ nhà trọ gạt phăng: "Thôi em". Cũng may, tôi chưa mua, nếu lỡ đem về thì chủ nhà trọ dứt khoát như vậy, chắc phải đem đi thanh lý gấp.

Chủ nhà trọ từ chối khách thuê đi xe điện, điều này đã xảy ra và gây bàn cãi rất nhiều. Nhưng một tổ hợp chung cư có cư dân đông nhất Hà Nội ra văn bản "cấm cửa", từ chối trông giữ xe điện dưới hầm, nhiều người còn đang bận chia phe.

Cư dân và người thuê trọ hiểu được nỗi lo của ban quản lý chung cư, chủ nhà trọ: Nguy cơ quá tải sạc điện, cháy nổ từ pin. Người ở chung cư còn có hội nhóm để "thảo luận", còn người ở trọ thì phải "nghe" theo lệnh chủ nhà.

Nhưng tựu trung lại, cả người ở chung cư và nhà trọ đều rơi vào thế như một chiếc bánh mì kẹp. Theo xu thế, xe xăng bị hạn chế, còn xe điện thì biết sạc, để ở đâu? Cấm cửa xe điện không khác gì đẩy rủi ro sang phía người sử dụng.

Câu chuyện vì vậy trở thành thế khó: Ai cũng muốn an toàn, nhưng đâu là giải pháp cân bằng? Đó chính là nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Điều thấy trước mắt là tạo khu sạc tập trung, có kiểm soát, có hệ thống PCCC, cảm biến nhiệt, camera, có người trông coi...

Những điều này có thể luật hóa đưa ra khung quy định rõ ràng: Nơi ở phải bố trí khu gửi xe đạt chuẩn tối thiểu; người sử dụng phải tuân thủ các điều kiện an toàn; nhà sản xuất và chủ xe phải đảm bảo pin đúng tiêu chuẩn... (tránh độ pin...).

Nhưng đến đây lại phát sinh câu hỏi mới: Nếu làm vậy thì chi phí đầu tư từ đâu, ai gánh? Chung cư có thể làm đồng bộ, còn nhà trọ và chung cư mini sẽ thế nào? Ngoài ra, với những chung cư đã cũ, thì "nâng cấp hệ thống" để thích nghi với xe điện của cư dân ra làm sao?

Chúng ta nói nhiều về chuyển đổi xanh, phương tiện sạch, đô thị thân thiện môi trường. Nhưng thực tế, người dùng xe điện (không ở nhà riêng) lại đang bị đặt vào thế "dùng không được mà bán chưa chắc đã xong".

Hoàng Phong