Chubb Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh về trách nhiệm xã hội

Chubb Life Việt Nam được Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) trao Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp 2025, nhờ những đóng góp cho lĩnh vực giáo dục và cộng đồng.

Theo ban tổ chức, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) được đánh giá cao nhờ việc gắn liền trách nhiệm xã hội với chiến lược phát triển dài hạn. Mỗi sáng kiến cộng đồng đều được xây dựng bài bản, giám sát chặt chẽ và triển khai nhất quán, với sự chung tay của các đối tác, nhân viên và đội ngũ kinh doanh trên toàn quốc.

Đại diện Chubb Life Việt Nam nhận Giải thưởng Ghi nhận Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp 2025. Ảnh: Chubb Life Việt Nam

Trong gần hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 57.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng và cải tạo 10 trường học, đồng thời trao hơn 40.000 suất học bổng và quà khuyến học trên cả nước. Riêng năm 2025, thông qua chương trình "Chubb Life - Vì Tương Lai Em", doanh nghiệp trao gần 1.500 suất học bổng và hơn 6.300 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chubb Life Việt Nam trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Chubb Life Việt Nam

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, cho biết trong suốt 20 năm hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp luôn kiên trì đầu tư cho con người thông qua các dự án cộng đồng, nhằm tạo điều kiện để thế hệ trẻ được học tập, phát triển và đóng góp trở lại cho xã hội.

"Sự ghi nhận từ AmCham là minh chứng cho cam kết lâu dài của Chubb Life trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững, nuôi dưỡng tương lai", ông Sang Lee nhấn mạnh.

Ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life Vùng Đông Nam Á và New Zealand tham gia chia sẻ cùng học sinh trong chuỗi sự kiện Chubb Life - Vì Tương Lai Em. Ảnh: Chubb Life Việt Nam

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, Chubb Life Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và các đối tác địa phương nhằm bảo đảm các dự án giáo dục được triển khai liên tục, hướng tới hiệu quả lâu dài và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

"Đằng sau mỗi phần quà là mong muốn giúp các em nhỏ có thêm cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng ước mơ. Chubb Life Việt Nam tin rằng sự chuẩn bị đúng đắn hôm nay sẽ mở ra những cánh cửa tốt đẹp cho ngày mai", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Minh Ngọc