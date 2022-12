Chưa thu tiền thuê chung cư theo giá mới

Hải PhòngChính quyền tạm thời chưa thu tiền thuê nhà tại bốn tòa chung cư ở quận Ngô Quyền và Lê Chân theo giá mới, sau phản ứng của người dân.

Quyết định được tập thể lãnh đạo UBND TP Hải Phòng thống nhất trong cuộc họp chiều 19/12. Sở Xây dựng sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các chung cư giai đoạn 2022-2025, báo cáo UBND trình HĐND thành phố ban hành vào kỳ họp gần nhất, dự kiến tháng 3-4/2023. Sở này cũng được giao tính toán và đề xuất UBND thành phố phê duyệt giá thuê nhà ở đối với các chung cư khác trong thành phố.

Khu chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình. Ảnh: HP

Trước đó ngày 4/11, UBND TP Hải Phòng ban hành bảng giá thuê nhà mới, có hiệu lực từ 1/12. Giá thuê tính theo mỗi m2 một tháng ở chung cư N1-N2 Lê Lợi là 94.674 đồng; chung cư U19 Lam Sơn 51.480 đồng; chung cư Đ2 Đổng Quốc Bình 70.611 đồng và khu HH3-HH4 Đổng Quốc Bình là 65.128 đồng, gấp 7-9 lần so với trước đó. Giá thuê đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, bảo trì và thuế giá trị gia tăng.

Hàng trăm hộ dân sống đang sống tại các chung cư trên đã kiến nghị vì cho rằng giá mới quá cao so với khả năng tài chính của họ và cao so với mặt bằng chung ở TP Hải Phòng. Những hộ dân này đang ở nhà được công ty nhà nước cấp hoặc mua lại từ người khác. Tuy nhiên, do chưa thanh lý nên nhà vẫn thuộc sở hữu Nhà nước và người dân vẫn phải đóng tiền thuê hàng tháng.

Trong thời gian vừa qua, UBND TP Hải Phòng đã phá dỡ 18 chung cư đặc biệt xuống cấp để xây dựng mới 7 chung cư, cung cấp gần 2.700 căn hộ tái định cư cho người dân. Trong đó, chung cư D2 được đầu tư 161 tỷ đồng để xây mới; chung cư N1-N2 Lê Lợi được đầu tư 141 tỷ đồng gồm 32 tỷ ngân sách và đầu tư BT ký kết giữa cơ quan nhà nước với nhà đầu tư; chung cư U19 Lam Sơn được đầu tư 36,5 tỷ đồng; chung cư HH3-HH4 Đổng Quốc Bình là hơn 1.600 tỷ đồng.

Lê Tân