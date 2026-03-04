'Chưa bắt buộc lắp camera lùi với xe tải là lỗ hổng lớn của luật giao thông'

Tôi xem video về một chiếc xe tải lùi khá nhanh chèn qua người đàn ông đang đi bộ. Khoảng cách từ lúc xe bắt đầu lùi đến khi tai nạn xảy ra chỉ vài giây. Và đây không phải tình huống hiếm. Đã có rất nhiều vụ xe tải, xe khách... lùi cán chết người trong ngõ nhỏ, bãi đỗ, trước cửa nhà dân.

Hình ảnh cắt từ video tai nạn. Ảnh: CTV

Phía sau những chiếc xe lớn là một khoảng mù khổng lồ. Gương chiếu hậu chỉ hỗ trợ phần nào, nhưng không thể thay thế tầm nhìn trực tiếp. Người đi bộ, trẻ em, thậm chí xe máy gần đuôi xe rất dễ rơi vào điểm mù. Khi tài xế đạp ga lùi, mọi thứ phía sau gần như phụ thuộc vào may rủi.

Hiện, camera là thiết bị rất phổ biến với giá chỉ vài triệu đồng, chưa bằng một phần rất nhỏ chi phí sửa chữa sau va chạm, chưa nói đến tổn thất về người. Trong khi đó, nhiều dòng xe con đã trang bị thiết bị này như tiêu chuẩn từ nhiều năm trước, vậy mà những phương tiện có kích thước lớn, nguy cơ gây sát thương cao như xe tải, xe khách lại chưa bị bắt buộc.

Đã có quy định bắt buộc lắp camera giám sát hành trình trên xe kinh doanh vận tải theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải nhằm kiểm soát tài xế và hành khách. Vậy tại sao camera lùi một thiết bị trực tiếp giúp ngăn ngừa tai nạn chết người lại chưa trở thành tiêu chuẩn bắt buộc? Liệu đây có phải là một lỗ hổng lớn?

Có ý kiến cho rằng trách nhiệm thuộc về tài xế, phải xuống quan sát, phải có người hướng dẫn khi lùi. Nhưng trong thực tế vận hành, không phải lúc nào tài xế cũng có người hỗ trợ. Nhiều tài xế làm việc một mình, giao hàng trong ngõ nhỏ, khu dân cư đông đúc. Chỉ cần một khoảnh khắc chủ quan hoặc một người đi bộ bất ngờ bước ra từ phía sau xe là thảm kịch xảy ra.

Nếu đã bắt buộc thắt dây an toàn, bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình, thì việc bắt buộc lắp camera lùi đối với xe tải, xe khách đặc biệt là xe hoạt động trong khu dân cư là điều nên được tính đến.

Một sinh mạng không thể quy đổi bằng vài triệu đồng tiền thiết bị. Theo tôi vấn đề không phải là có cần thiết không mà là bao giờ mới coi việc ôtô bắt buộc có camera lùi là bắt buộc?