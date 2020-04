Chủ xưởng quần áo giả hàng hiệu bị truy tố

Hà NộiNguyễn Kim Hoài (34 tuổi) bị cáo buộc cho công nhân gắn mác giả nhãn hiệu Uniqlo, Adidas lên hơn 10.000 sản phẩm may mặc do xưởng của mình sản xuất.

Vì hành vi trên, Hoài bị VKSND Hà Nội truy tố về tội Sản xuất hàng giả, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Hoài mở xưởng sản xuất quần áo Đông Dương tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Thấy may quần áo thông thường lợi nhuận không cao, tháng 2/2019, Hoài thuê người in nhãn mác giả của thương hiệu nước ngoài để gắn vào sản phẩm.

Hoài mua vải tấm từ chợ đầu mối lớn ở Hà Nội (chợ Ninh Hiệp, chợ Đồng Xuân) hoặc mua bán vải thanh lý rao bán trên mạng; nhập mua logo nhãn hiệu, mác vải, nhãn giấy giả từ TP HCM. Hoài cho in nhãn hiệu Adidas, Uniqlo lên vải miếng bằng máy ép truyền nhiệt đặt tại xưởng Đông Dương. Xong các công đoạn này, Hoài thuê các xưởng gia công may ở huyện Ba Vì (Hà Nội) may thành các sản phẩm áo, quần hoàn chỉnh với tiền công 2.500 đồng/áo và 2.000 đồng/quần. Sản phẩm hoàn thiện được chuyển về xưởng Đông Dương để đóng gói, đưa ra tiêu thụ.

Hành vi của Hoài bị phát giác vào ngày 29/5/2019 khi cảnh sát phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường Hà Nội đến kiểm tra. Cáo trạng kết luận, hơn 13.600 sản phẩm đã bị làm giả, tương đương với hàng thật trị giá hơn 10 tỷ đồng.

10 người làm công được Hoài trả lương 4-5 triệu đồng mỗi tháng mỗi người, cơ quan điều tra xét thấy họ không biết, không bàn bạc sản xuất hàng giả và không được hưởng lợi nên không xử lý hình sự.

Thanh Long