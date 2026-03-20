Chủ xe điện có thể phải nộp tiền sửa chữa đường cao tốc

MỹDự luật mới đang được soạn thảo có khả năng khiến các chủ sở hữu xe điện phải trả hàng trăm USD mỗi năm.

Cuộc chiến chống xe điện tiếp tục diễn ra ở Washington khi Hạ viện Mỹ được cho là sẽ bắt đầu xem xét một dự luật mới tác động tới các chủ xe điện. Đây là động thái lập pháp mới nhất nhằm buộc người lái xe điện phải trả tiền cho việc sửa chữa đường sá.

Năm 2025, các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã đề xuất một khoản phí mới là 250 USD mỗi năm đối với xe điện và 100 USD đối với xe hybrid, nhưng nó không được đưa vào một dự luật thuế và chi tiêu toàn diện. Luật giao thông đường bộ hiện hành có thời hạn 5 năm sẽ hết hạn vào ngày 30/9.

Các mẫu xe điện tại một trạm sạc Ionity ở Mỹ. Ảnh: Ionity

"Chúng tôi muốn thu tiền từ xe điện", Sam Graves, hạ nghị sĩ Cộng hòa, nói tại một sự kiện về cơ sở hạ tầng của Phòng Thương mại Mỹ, thêm rằng ông dự kiến dự luật 5 năm sẽ bao gồm 500-550 tỷ USD tài trợ cho đường cao tốc và cầu.

Một số bang thu phí đối với xe điện để trang trải chi phí sửa chữa đường. Trong ba thập kỷ qua, Quốc hội Mỹ đã chọn không tăng thuế nhiên liệu để chi trả cho chi phí sửa chữa đường ngày càng tăng. Một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa vào tháng 2/2025 đã đề xuất mức thuế 1.000 USD đối với xe điện để trang trải chi phí sửa chữa đường.

Hầu hết doanh thu cho việc sửa chữa đường do liên bang tài trợ được thu thông qua thuế xăng dầu, mà xe điện không phải trả.

Năm 2025, Liên minh Điện khí hóa, một nhóm vận động cho xe điện, lập luận rằng mức phí 250 USD đối với xe điện là không công bằng vì một chiếc xe chạy xăng trung bình chỉ phải trả 88 USD mỗi năm tiền thuế xăng liên bang.

Trong khi đó, hệ thống thuế xăng được thiết kế sao cho khi người lái xe mua nhiều nhiên liệu hơn và sử dụng đường thường xuyên hơn, họ gián tiếp đóng góp nhiều hơn vào chi phí bảo trì đường sá. Tuy nhiên, xe điện không sử dụng xăng, có nghĩa là chúng không phải chịu các khoản thuế dùng để tài trợ cho việc sửa chữa đường sá. Về cơ bản, những phương tiện không phát thải khí thải này, như Ford Mustang Mach-E, vẫn sử dụng đường công cộng mà không đóng góp vào nguồn tài trợ cụ thể đó.

Từ năm 2008, hơn 275 tỷ USD - bao gồm 118 tỷ USD từ luật cơ sở hạ tầng năm 2021 - đã được chuyển từ quỹ chung để chi trả cho việc sửa chữa đường sá.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thực hiện các bước để hạn chế doanh số xe điện, bao gồm việc bãi bỏ khoản tín dụng thuế 7.500 USD cho xe điện vào năm 2025.

Do cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11, một số nhà lập pháp cho rằng sẽ rất khó đạt được thỏa thuận về nguồn vốn trước ngày 30/9.

Mỹ Anh