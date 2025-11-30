Chủ xe bức xúc vì màn hình ôtô hiển thị quảng cáo giảm giá xe mới

MỹNhiều chủ xe không hài lòng khi Stellantis đưa quảng cáo ưu đãi mua xe lên màn hình giải trí của Jeep, Ram và Chrysler.

Trong thời gian qua, nhiều chủ xe đang bức xúc vì hãng Stellantis đã đưa những thông điệp quảng cáo trực tiếp lên màn hình giải trí trên ôtô. Khi khởi động xe, họ bất ngờ thấy hiện mã giảm giá hay ưu đãi mua xe mới. Việc này gây khó chịu cho không ít người và đã được xác nhận bởi cả tài xế Jeep lẫn Stellantis. Thực tế, đây không phải lần đầu, khi vào hồi tháng 2, Jeep cũng từng đẩy quảng cáo gói gia hạn bảo hành theo cách tương tự.

Mẫu quảng cáo ưu đãi mua xe xuất hiện trên mẫu Jeep Grand Cherokee. Ảnh: X/SpeedSportLife

Nhà báo ôtô Zerin Dube là người đầu tiên đăng tải vụ việc lên X, kèm ảnh chiếc Jeep Grand Cherokee WL của anh hiện thông báo "ưu đãi tiếp thị". Bài đăng nhanh chóng lan rộng, kéo theo nhiều chủ xe khác lên tiếng rằng họ cũng gặp tình trạng giống hệt. Tuy vậy, điều trớ trêu là bản thân Dube lại đang định đổi xe. Thấy quảng cáo giảm 1.500 USD xuất hiện đúng lúc, anh dùng luôn ưu đãi đó để mua một chiếc Jeep Wrangler Rubicon X mới.

Phần đông người dùng khác thì phản đối gay gắt với hàng loạt bài chia sẻ trên mạng xã hội đã chỉ trích Jeep và Stellantis. Chủ xe Ram và Chrysler cũng xác nhận quảng cáo tương tự đã xuất hiện trên xe họ, nhiều bình luận tuyên bố sẽ tránh mua xe của hãng trong tương lai. Một số ý kiến dự đoán kiểu quảng cáo trực tiếp lên màn hình sẽ sớm lan rộng trong ngành công nghiệp ôtô.

Với những thông tin trên, Stellantis đưa ra giải thích rằng hệ thống thông báo trong xe vốn được dùng để gửi cảnh báo triệu hồi và theo dõi tình trạng xe. Hãng nói ưu đãi lần này chỉ được gửi đến một nhóm nhỏ khách hàng và được thiết kế để hạn chế tối đa sự phiền toái, như là thông báo chỉ hiện khi xe khởi động và đang đỗ, sau đó tự biến mất khi xe chạy, khi người lái bấm OK/X, hoặc sau 15 giây. Thông báo này sẽ hiện lại ở lần khởi động tiếp theo nếu người lái chọn "Nhắc tôi sau" hoặc không nhấn OK/X. Ngoài ra, Stellantis cho biết nhiều khách hàng đã tận dụng ưu đãi được gửi qua hình thức quảng cáo này, đồng thời cho phép chủ xe tắt hoàn toàn thông báo bằng cách gọi tổng đài.

Quảng cáo tương tự xuất hiện trên xe Chrysler. Ảnh: X/TheNetGuyDotCom

Trước đó, Stellantis từng khiến người dùng khó chịu khi quảng cáo gói bảo hành mở rộng liên tục xuất hiện dù đã bấm "OK", thậm chí có xe đã vượt quá giới hạn số km áp dụng vẫn nhận được thông báo.

Hồ Tân (theo The Drive)