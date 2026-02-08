Chủ trọ bỏ tiền túi làm tiệc tất niên đãi người thuê

TP HCMSuốt 10 năm nay, chị Hồng Nương và chị Tuyết Lan đều tự bỏ tiền túi, bày mâm cơm tất niên để động viên tinh thần những người lao động xa quê.

5h sáng ngày 6/2, sân xóm trọ của chị Hồng Nương tại phường Bình Hưng Hòa đã đỏ lửa. Tiếng lách tách của củi cháy hòa lẫn tiếng cười nói của nhóm phụ nữ đang rửa lá chuối, đảo thịt kho. Chị Nương cùng 10 khách thuê chia nhau đong gạo, gói bánh tét. Cánh đàn ông thì kê bàn ghế, chỉnh lại dàn loa, chuẩn bị cho bữa tiệc chung.

Tiệc tất niên là "truyền thống" tại khu trọ 52 phòng này suốt 10 năm qua. Năm nay, thực đơn có canh khổ qua, bánh tét, dưa món và thịt kho hột vịt. Chị Nương chuẩn bị 10 mâm cỗ, mời hơn 100 nhân khẩu trong xóm cùng dự. Ngoài ra chị còn chuẩn bị cho mỗi phòng một bao lì xì trị giá 500.000 đồng.

Khách thuê của chị chủ yếu là lao động tự do và công nhân may mặc, thuê phòng giá 2-2,5 triệu đồng. "Năm nay kinh tế khó khăn, vé tàu xe đắt đỏ nên nhiều hộ chọn ở lại. Tôi mong bữa cơm này giúp họ vơi bớt nỗi nhớ nhà", bà chủ trọ 41 tuổi chia sẻ.

Khu trọ của chị Hồng Nương, 41 tuổi, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân ăn tất niên, sáng 6/2. Ảnh: Anh Hải

Cách đó khoảng 10 km, dãy trọ ở xã Tân Vĩnh Lộc của chị Tuyết Lan cũng rộn rã không kém. Từng nếm trải cảnh ở trọ chật vật thuở mới từ Tiền Giang lên thành phố lập nghiệp, chị Lan duy trì mức giá thuê chỉ 1,2 triệu đồng một tháng cho hơn 150 lao động suốt nhiều năm nay.

Để chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên sáng 6/2, chị Lan đã mang đàn gà nuôi từ quê lên, tự tay vào bếp làm món gà xé, lẩu vịt, và cá cuốn bánh tráng đãi khách. "Tất niên không phải chuyện hình thức, mà là dịp để tôi cảm ơn những người đã gắn bó với mình, coi nhau như người nhà", chị Lan nói.

Ở xóm trọ này, cái tình không chỉ nằm ở mâm cỗ cuối năm. Chị Lệ, một khách thuê bị ung thư vú, vẫn rưng rưng khi nhắc đến việc được chị Lan miễn tiền phòng suốt một năm điều trị. Những đêm chị Lệ phát bệnh, vợ chồng chủ trọ thay nhau chở đi cấp cứu, hỗ trợ cả viện phí.

"Tôi cũng là dân tỉnh lẻ, hiểu cái cảnh ốm đau mà không có người thân bên cạnh. Mình giúp được gì thì giúp, coi nhau như người nhà thì cuộc sống mới nhẹ nhàng," chị Lan nói.

Chị Tuyết Lan (áo hồng), chủ một dãy trọ ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM đang làm cỗ Tết đãi khách thuê trọ, sáng 6/2. Ảnh: Ngọc Ngân

Bà Nguyễn Thị Minh Hậu, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bình Hưng Hòa, nhận định những mô hình nhà trọ này là điểm sáng của địa phương. Không chỉ tất niên, hàng chục xóm trọ trên địa bàn còn có các hoạt động xuyên suốt năm như lớp võ miễn phí, lớp học tình thương cho con em công nhân.

Cùng với sự chung tay của các chủ trọ, các cấp công đoàn thành phố cũng khởi động chuỗi hoạt động chăm lo với phương châm "Tất cả người lao động đều có Tết". Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM cho biết, dù kinh tế còn nhiều biến động, đội ngũ công nhân vẫn nỗ lực bám trụ sản xuất. Để chia sẻ khó khăn này, tổ chức công đoàn đã dành 350 tỷ đồng để hỗ trợ 350.000 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.

Với những người không thể về quê như anh Nguyễn Anh Hải, 41 tuổi, quê Khánh Hòa, bữa cơm tất niên ở xóm trọ chị Nương là niềm an ủi lớn. Vợ chồng làm gia công may mặc, nuôi hai con nhỏ, năm qua ít việc nên anh chị không dám chi đến 4 triệu đồng mua vé đưa cả nhà về Tết.

"Lúc đầu tủi thân lắm, nhưng thấy chị chủ lo chu đáo, cả xóm quây quần gói bánh, tôi thấy ấm lòng như đang ở quê nhà", anh Hải nói trong lúc phụ mọi người bày biện mâm cỗ.

Trong căn phòng trọ rộng 15 m2, chị Hoa (45 tuổi, quê Vĩnh Long) cũng vừa nhận phần quà gồm gạo, mì, dầu ăn từ chủ nhà. Chị cẩn thận xếp vào góc bếp. "Giá trị món quà không quá lớn, nhưng cái tình thì nặng lắm. Ở đây mười năm, chưa năm nào tôi cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau", nữ công nhân nói.

Nga Thanh - Ngọc Ngân