Chủ tiệm vàng trong đường dây vận chuyển trái phép 2.000 tỷ đồng không bị tù giam

TP HCMTheo tòa, Đỗ Viết Đại - chủ tiệm vàng Đức Long, chỉ hưởng lợi 4 triệu đồng trong vụ án cùng "vợ hờ" vận chuyển trái phép hơn 2.000 tỷ đồng qua biên giới, nên phạt tiền.

Ngày 9/3, Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) bị TAND TP HCM tuyên phạt 3 tỷ đồng; Nguyễn Thị Kim Ngân (42 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) nhận 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 12 bị cáo khác bị phạt từ một tỷ đồng đến 9 năm tù về cùng tội danh.

Theo HĐXX, căn cứ xử phạt tiền đối với Đại và 2 bị cáo khác là căn cứ tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và số tiền họ thu lợi bất chính.

Xét xử trong cùng vụ án, tòa tuyên phạt Lê Thị Thắm 13 năm tù; Okoye Christian Ikechukwy (chồng Thắm) 13 năm 6 tháng về tội Rửa tiền. 3 bị cáo khác nhận 11 năm 6 tháng đến 14 năm tù về cùng tội danh.

Vợ chồng Thắm cùng 3 người khác đã thành lập khoảng 250 công ty "ma" để nhận tiền do nhóm tội phạm nước ngoài (chủ yếu ở Nigeria) thực hiện. Tiền chiếm đoạt sau đó được các bị cáo chuyển cho chúng và hưởng hoa hồng.

Bị cáo Đỗ Viết Đại và các bị cáo khác tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Bản án xác định, Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP HCM. Theo cáo buộc, do từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) phạt 1 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, nên Đại không trực tiếp đứng tên hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Ngân thực hiện.

Ngân sau đó thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám làm nơi giao nhận tiền. Bị cáo liên hệ, làm việc với Duyên (còn gọi là Mười) - chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia - để thực hiện việc vận chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam và Campuchia cho khách có nhu cầu.

Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên tổng cộng hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD; đồng thời nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Còn Đại nhận chuyển tiền riêng cho 2 khách khác thông qua Duyên, trong đó chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Một nhánh khác do Phạm Văn Nhân (chủ Cửa hàng yến sào) cùng đồng phạm thực hiện đã chuyển trái phép tổng cộng hơn 600 tỷ đồng và gần 10 triệu USD qua biên giới cho khách có nhu cầu. Nhóm này thu lợi bất chính 24 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thị Thắm (ngoài cùng) và các bị cáo khác tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Lê Thị Thắm làm công nhân, còn Okoye làm phụ hồ; hai người kết hôn năm 2020. Đến năm 2023, sau khi Thắm gặp tai nạn giao thông, hoàn cảnh gia đình rơi vào khó khăn.

Thời điểm này, một người bạn của Okoye, cùng quốc tịch Nigeria, đề nghị vợ chồng Thắm tham gia đường dây thành lập các công ty tại Việt Nam theo tên gọi do người này chỉ định, nhằm nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp từ nước ngoài. Sau khi tiền được chuyển về, họ sẽ rút và chuyển theo yêu cầu, hưởng tiền công từ 3% đến 7% trên số tiền rút được. Cả hai đã đồng ý tham gia.

Tòa xác định, Thắm sau đó đứng tên thành lập 53 công ty, đặt địa chỉ tại TP HCM, mở tài khoản USD và VND, rồi cùng chồng thực hiện việc nhận, rút và chuyển tiền cho nhóm tội phạm nước ngoài. Vợ chồng Thắm đã bốn lần nhận tiền từ các công ty với tổng số tiền gần 1,5 triệu USD (tương đương hơn 36 tỷ đồng) và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

Với cách thức tương tự, nhánh của Nguyễn Thị Thanh Thúy, Eneh Davidson Caleb và Nguyễn Thị Hương đã lập gần 200 công ty "ma". Tổng cộng, nhóm này 15 lần nhận hơn 6 triệu USD do các doanh nghiệp nước ngoài chuyển đến, sau đó đổi sang tiền Việt khoảng 150 tỷ đồng rồi chuyển tiếp theo chỉ đạo, hưởng lợi hơn một tỷ đồng.

Còn Mai Vũ Minh đã lập 9 công ty, trong đó sử dụng 3 công ty để nhận tiền từ nhóm tội phạm nước ngoài. Bị cáo 3 lần rút 789.057 USD (hơn 19 tỷ đồng) rồi chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân theo yêu cầu của nhóm tội phạm nước ngoài, hưởng lợi hơn 383 triệu đồng.

Hải Duyên