Chủ tiệm vàng ra tòa vì điều hành mạng lưới chuyển hơn 2.000 tỷ đồng kiểu 'ngân hàng ngầm'

TP HCMĐỗ Viết Đại - chủ tiệm vàng Đức Long, Phạm Văn Nhân - chủ cửa hàng yến sào, cùng nhân viên bị xét xử vì vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng qua biên giới.

Ngày 5/3, Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long); Phạm Văn Nhân (46 tuổi, chủ cơ sở Yến Sào Kingfood) cùng Dương Đại Nghĩa (43 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (42 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) và 10 bị cáo khác bị TAND TP HCM xét xử về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bị cáo Đỗ Viết Đại (trong cùng) và các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

'Ngân hàng ngầm' chuyển trái phép 2.083 tỷ đồng và 18,8 triệu USD

Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP HCM. Năm 2022, Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) phạt 1 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, sau lần bị xét xử này, Đại không trực tiếp đứng tên hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại) liên hệ, làm việc với Duyên (còn gọi là Mười) - chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia.

Ngân thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, làm nơi giao nhận tiền; đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột của Ngân) và Lê Văn Hòa phụ trách giao dịch, ghi chép sổ sách.

Hàng ngày, Duyên nhắn tin qua nhóm Telegram thông báo số điện thoại cùng số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam. Nhận thông tin, Ngân cùng các nhân viên giao tiền cho khách. Trường hợp khách cần chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia hoặc các nước khác, Duyên cung cấp địa chỉ để khách gặp Ngân và Hòa kiểm đếm tiền; sau đó Ngân báo lại cho Duyên việc đã nhận tiền.

Theo sổ sách do Ngân ghi chép, từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên tổng cộng hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD; đồng thời nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định, trước tháng 11/2023 số tiền Ngân cùng các nhân viên tham gia vận chuyển đều được ghi chép nhưng sau đó bị cáo đã vứt bỏ sổ. Tổng cộng, cơ quan tố tụng xác định Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền riêng cho khách, thông qua Duyên chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Cửa hàng yến sào chuyển trái phép hơn 600 tỷ đồng và gần 10 triệu USD

Một nhánh khác trong vụ án do Phạm Văn Nhân và đồng phạm thực hiện. Nhân làm nghề mua bán yến sào giữa Việt Nam và Campuchia. Từ năm 2016, thấy nhu cầu chuyển tiền giữa hai nước lớn, Nhân bàn với Nguyễn Thị Thu Thủy thuê nhà lập hai cơ sở tại Việt Nam và Campuchia để tổ chức chuyển tiền trái phép.

Nhân và Thủy điều hành đường dây, thuê Dương Đại Nghĩa cùng 5 nhân viên tham gia. Khi khách cần chuyển tiền sang Campuchia, nhân viên hướng dẫn gặp Nghĩa kiểm đếm tiền, ghi số điện thoại người nhận. Sau đó, Nghĩa hoặc Nhân báo cho nhân viên phía Campuchia để người nhận đến địa điểm hẹn lấy tiền, phí chuyển được trừ trực tiếp vào số tiền gửi. Phí chuyển dưới 5.000 USD là 3 USD, từ 5.000 USD trở lên thu 0,5%. Riêng tiền chuyển từ Việt Nam sang Campuchia, Nghĩa thu phí 2%.

Các bị cáo khác trong vụ án. Ảnh: Hải Duyên

Nhà chức trách xác định mỗi giao dịch theo phương thức này tối đa một tỷ đồng hoặc 50.000 USD. Trường hợp khách cần chuyển nhiều hơn, Nhân và Thủy chuyển qua đường dây của Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành.

Kết quả đối chiếu sổ sách cho thấy tổng số tiền chuyển từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.

Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2016 đến khi bị bắt, Nhân và Thủy thu lợi bất chính 24 tỷ đồng. Nghĩa được trả 828 triệu đồng tiền lương, còn các nhân viên khác nhận từ 133 triệu đến 600 triệu đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, phần lớn các bị cáo thừa nhận hàng vi phạm tội như cáo buộc. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 ngày.

Cùng vụ án này, Mai Vũ Minh (42 tuổi); Lê Thị Thắm; Okoye Christian Ikechukwy (chồng Thắm, quốc tịch Nigeria); Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hương bị xét xử về tội Rửa tiền, do tham gia nhận rồi chuyển tiền cho nhóm tội phạm ở nước ngoài.

Liên quan đến các đường dây này, Mai Trà My (chị gái Minh) và Eneh Davidson Caleb (người tình của Thúy, quốc tịch Nigeria) đang trốn truy nã, nên cơ quan điều tra sẽ xử lý sau khi bắt được.

Hải Duyên