Chủ tiệm bánh mì ở Vũng Tàu bị phạt sau vụ 108 người ngộ độc

TP HCMChủ tiệm bánh mì trên đường Đồ Chiểu bị phạt 32 triệu đồng do vi phạm an toàn thực phẩm khiến 108 người nhập viện do ngộ độc thực phẩm.

Quyết định của UBND phường Vũng Tàu xử phạt bà Lê Nguyễn Thị Băng Tuyền (49 tuổi, chủ tiệm) với các hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến thức ăn cũng không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Cơ sở còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh 3 tháng.

Tiệm bánh mì không để bản hiệu ở số 13 Đồ Chiểu. Ảnh: Trường Hà

Tiệm bánh mì này nằm ở góc ngã tư Đồ Chiểu - Lý Thường Kiệt, phường Vũng Tàu, được nhiều người địa phương biết đến, bán vào buổi sáng và chiều tối. Từ đầu năm nay, những người bán buổi tối chuyển về số 13 Đồ Chiểu. Các nguyên liệu như pate, thịt, chả, nước sốt... được họ chế biến tại nhà rồi mang ra bán.

Sau khi ăn bánh mì mua ở tiệm chiều 2/3, 108 người xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn... và được đưa đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm ghi nhận 28/51 mẫu nguyên liệu dương tính với Salmonella - tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa lây qua thực phẩm.

Salmonella và E.coli là hai tác nhân hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng đường ruột, thường gặp trong các vụ việc quy mô lớn liên quan thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Người nhiễm thường tiêu chảy, sốt, đau bụng.

Gần đây, nhiều vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại các tỉnh phía Nam được xác định nguyên nhân chủ yếu do nhiễm hai loại vi khuẩn này.

Trường Hà