Chủ tịch Vinhomes: Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc

Theo Chủ tịch HĐQT Vinhomes Phạm Thiếu Hoa, cốt lõi của bất động sản 2026 vẫn là những sản phẩm ở thực và thị trường vào giai đoạn phục hồi nhưng có chọn lọc.

Trong thông điệp của Chủ tịch HĐQT tại báo cáo thường niên Công ty cổ phần Vinhomes vừa công bố, ông Phạm Thiếu Hoa cho biết năm 2025, nhờ môi trường kinh doanh thuận lợi cùng nền tảng nội tại vững chắc, Vinhomes tiếp tục củng cố vị thế doanh nghiệp dẫn đầu.

Năm ngoái, chủ đầu tư này đưa ra thị trường 4 dự án tại Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Long An. Công ty đạt doanh thu hợp nhất quy đổi gần 183.100 tỷ đồng, tăng 29% so với 2024 và lãi sau thuế 43.300 tỷ đồng.

Người đứng đầu Vinhomes nói "thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc" trong 2026, với sự dịch chuyển theo hướng phát triển xanh, bền vững, minh bạch và kỷ luật hơn.

Ông dự kiến hệ thống pháp lý tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện khơi thông nguồn cung, song môi trường kinh doanh vẫn tồn tại những thách thức về pháp lý và tài chính.

Theo ông, bối cảnh này đòi hỏi doanh nghiệp duy trì năng lực thích ứng cao. Cùng với đó, các chủ đầu tư cần đổi mới phương thức phát triển sản phẩm từng bước vượt qua rủi ro và tạo khác biệt cạnh tranh.

Chủ tịch Vinhomes khẳng định động lực cốt lõi của thị trường là những sản phẩm ở thực, đô thị được quy hoạch đồng bộ với tiêu chuẩn sống xanh. Vì vậy, Vinhomes sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án hiện hữu, mở rộng danh mục trọng điểm, cũng như ưu tiên phát triển các khu đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Khánh Hòa và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Chủ tịch HĐQT Vinhomes Phạm Thiếu Hoa. Ảnh: VHM

Tại phiên họp thường niên tuần tới, Vinhomes dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch với doanh thu 250.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ trong năm 2026. Hai mục tiêu này tăng lần lượt tăng 62,2%, 18,7% so với năm ngoái. Đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay với công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Đồng thời, chủ đầu tư này cũng muốn chi 24.644 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD) để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 60% (mỗi cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới.

Trước đó, lần gần nhất Vinhomes trả cổ tức là năm 2022. Ba năm qua, công ty giữ lại lợi nhuận nhằm chủ động nguồn lực cho đà phục hồi của thị trường hoặc trước những diễn biến bất lợi.

Tại báo cáo thường niên, công ty cũng cho biết lũy kế 15 năm qua, họ đã bán 309.000 sản phẩm (gồm căn hộ, biệt thự, nhà phố), tương đương doanh số hơn 1 triệu tỷ đồng.

Đến hết năm 2025, Vinhomes sở hữu quỹ đất lớn nhất thị trường với 29.500 ha. Dù vậy, chủ đầu tư này khẳng định vẫn tiếp tục tìm kiếm để mở rộng quỹ đất.

Về dài hạn, doanh nghiệp họ Vingroup đề ra chiến lược tiên phong trong phát triển các dự án theo mô hình định hướng giao thông công cộng (TOD). Đồng thời, công ty cũng vẫn giữ kế hoạch phát triển 500.000 căn nhà ở xã hội mang thương hiệu Happy Home.

Anh Tú