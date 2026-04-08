Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, Italy

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới, có các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm Italy.

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của IPU (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại đây và thăm chính thức Italy, ngày 11-17/4, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

IPU là tổ chức quốc tế tập hợp nghị viện các quốc gia có chủ quyền, với 181 thành viên và 15 thành viên liên kết. Quốc hội Việt Nam được kết nạp làm thành viên của IPU vào tháng 4/1979, đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Nhóm địa chính trị Châu Á - Thái Bình Dương trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU các năm 2006 và 2016.

Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 7/6/1978. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông và là cửa ngõ để Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Đông, Nam Âu. Kim ngạch song phương năm 2025 đạt gần 2,3 tỷ USD.

Tính lũy kế đến tháng 12/2025, Thổ Nhĩ Kỳ có 49 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký gần 1,75 tỷ USD, đứng thứ 24/146 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Việt Nam và Italy thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/3/1973, thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 1/2013. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt khoảng 7,3 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm 2024.

Italy là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN. Hiện có khoảng 5.500 người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Italy.

