Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón người đồng cấp Hàn Quốc Woo Won Shik đang thăm chính thức Việt Nam ngày 20-22/11.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik cùng phu nhân Shin Kyunghye sáng nay đến Hà Nội và sau đó vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga chủ trì lễ đón ông Woo Won Shik cùng phu nhân tại Nhà Quốc hội. Sau lễ đón, hai lãnh đạo hội đàm và chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Ông Woo Won Shik dự kiến hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và có các hoạt động khác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và người đồng cấp Hàn Quốc Woo Won Shik tại Nhà Quốc hội hôm nay. Ảnh: Giang Huy

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tới Việt Nam với lịch trình dày đặc, vào thời điểm cuối năm đem đến những kỳ vọng sâu rộng cho quan hệ ngoại giao hai nước.

Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh chuyến thăm này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc làm sâu sắc và triển khai thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Hàn.

Chuyến thăm cũng khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện trong tổng thể quan hệ hai nước, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tin cậy chính trị, gắn kết chiến lược và tầm nhìn chung hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và phu nhân. Ảnh: Giang Huy

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD năm 2024, tăng 7,3% so với năm 2023. Hàn Quốc liên tục là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch lớn nhất cho Việt Nam.

Ngọc Ánh