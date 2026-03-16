Chủ tịch Quốc hội: Không có địa phương nào phải bầu lại

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bước đầu thành công tốt đẹp, không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu lại.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội chiều 16/3, Chủ tịch Quốc hội đánh giá tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt khoảng 99,69% thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Hiện các địa phương tiếp tục tổng hợp, rà soát kết quả để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến sáng 22/3, Hội đồng sẽ họp rà soát lần cuối và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như kết quả bầu cử tại các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chiều 16/3. Ảnh: Hoàng Phong

Sau khi công bố kết quả, các cơ quan chức năng sẽ lập danh sách những người trúng cử và thực hiện các thủ tục theo quy định. Trường hợp không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử trên cả nước đã thực hiện nghiêm quy định của Trung ương, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn.

Đến 23h ngày 15/3, cả nước có 76.188.970 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 4/34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 99,99% gồm Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đều có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trên 99%.

Sơn Hà