Chủ tịch Quốc hội Iran: Washington không tạo được tin tưởng cho Tehran

Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết Tehran không tin tưởng Washington trước khi đàm phán diễn ra và điều này không thay đổi trong cuộc đối thoại ở Pakistan.

"Trước cuộc đàm phán, tôi đã nhấn mạnh rằng Iran có thiện chí và quyết tâm cần thiết, song chúng tôi không tin tưởng phía bên kia do những kinh nghiệm từ hai cuộc chiến trước đó", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf viết trên mạng xã hội hôm nay.

Ông Ghalibaf dẫn đầu phái đoàn Iran đến Pakistan để đàm phán với các đại diện Mỹ do Phó tổng thống JD Vance đứng đầu. Ông tiết lộ Iran đã đưa ra 168 đề xuất "mang tính xây dựng và hướng tới tương lai", song cho rằng phía Mỹ đã "không tạo được sự tin tưởng trong vòng đàm phán lần này".

"Mỹ hiểu logic và nguyên tắc của Iran. Giờ là lúc để họ quyết định có thể giành được sự tin tưởng từ chúng tôi hay không", Chủ tịch Quốc hội Iran cho hay.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf tại Islamabad, Pakistan hôm 11/4. Ảnh: AP

Ông Ghalibaf cho biết ngoại giao là một trong những phương pháp bảo vệ quyền lợi của Iran, bên cạnh hành động quân sự, và khẳng định Tehran sẽ "không bao giờ ngừng nỗ lực củng cố những thành quả đạt được" trong hơn một tháng xung đột.

Phó tổng thống Vance trước đó thông báo đàm phán kết thúc mà không đạt thỏa thuận do Iran từ chối những điều khoản "khá linh hoạt" từ Mỹ, cho rằng vấn đề mấu chốt chính là Iran từ chối chấm dứt chương trình hạt nhân.

"Chúng tôi cần thấy cam kết rằng họ sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân và không tìm kiếm các công cụ cho phép nhanh chóng sở hữu được vũ khí hạt nhân. Chúng tôi vẫn chưa thấy điều đó và hy vọng sẽ thấy", ông nói khi được CNN hỏi cụ thể về những điều khoản mà Iran từ chối.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho rằng bất đồng về "hai hoặc ba vấn đề chính" là điều ngăn cản Tehran đạt được thỏa thuận với Washington trong cuộc đàm phán ở Pakistan. Ông tiết lộ hai bên đã đạt được đồng thuận về một số nội dung, song vẫn còn "khoảng cách về quan điểm" trong các vấn đề khác.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết Tehran không có kế hoạch tiến hành vòng đàm phán mới, nhưng ông Baqaei lại đưa ra phát biểu mơ hồ hơn. "Không nên kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận chỉ trong một phiên họp. Tôi không nghĩ có người mong điều đó xảy ra", ông nói.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance lên máy bay sau cuộc đàm phán với Iran ở Islamabad, Pakistan hôm 12/4. Ảnh: AP

Phái đoàn Mỹ và Iran đàm phán suốt 21 giờ và kết thúc vào rạng sáng 12/4, với sự tham gia của bên trung gian là Pakistan. Khác với thông lệ, các quan chức Mỹ và Iran gặp mặt trực tiếp cùng với giới chức Pakistan, chứ không thông qua trung gian đi lại giữa các phòng.

Một quan chức Pakistan nhận định đàm phán "tiến triển theo đúng hướng", thêm rằng các cuộc thảo luận diễn ra tích cực với bầu không khí thân thiện. Sự kiện diễn ra sau khi Mỹ và Iran hôm 8/4 đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần nhằm tạo điều kiện để đối thoại.

Phạm Giang (Theo CNN, AFP, IRIB)