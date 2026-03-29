Chủ tịch Quốc hội Iran: Chúng tôi đang chờ lính Mỹ đổ bộ

Chủ tịch Quốc hội Iran cáo buộc Washington bí mật chuẩn bị kế hoạch tấn công trên bộ, tuyên bố rằng Tehran đang chờ lính Mỹ xuất hiện.

"Đối phương công khai phát đi thông điệp về đàm phán và đối thoại, nhưng lại bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ. Họ không biết rằng các quân nhân Iran đang chờ lính Mỹ đổ bộ, sẵn sàng tung đòn hủy diệt đối phương và trừng phạt dứt điểm những đồng minh khu vực của họ", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố hôm nay.

Ông Ghalibaf cũng kêu gọi người dân Iran đoàn kết, nhấn mạnh đất nước đang trong "cuộc chiến toàn cầu lớn" và "ở giai đoạn nguy cấp nhất". "Chừng nào Mỹ còn tìm cách buộc Iran đầu hàng, câu trả lời của chúng ta vẫn luôn rõ ràng: Còn lâu Iran mới chấp nhận sự nhục nhã", ông nói.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters

Phát biểu được đưa ra sau khi Washington Post dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ giấu tên cho biết các cuộc thảo luận trong nội bộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề cập khả năng chiếm đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, cũng như tiến hành các cuộc đột kích vào những khu vực ven biển nhằm gỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz.

Theo một nguồn tin, những mục tiêu này có thể hoàn thành trong "vài tuần, không phải vài tháng", trong khi một nguồn khác ước tính "sẽ cần khoảng vài tháng".

Quan chức Mỹ thêm rằng Lầu Năm Góc đã xây dựng kế hoạch trong suốt nhiều tuần qua, giữa lúc hàng nghìn lính thủy đánh bộ và lính dù đang được điều động tới Trung Đông. Nguồn tin nhấn mạnh mọi chiến dịch trên bộ cũng sẽ chưa tới mức "tấn công toàn diện", thay vào đó có thể bao gồm các cuộc đột kích do lực lượng đặc nhiệm phối hợp với bộ binh thực hiện.

Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Trump sẽ phê duyệt toàn bộ, một phần hay bác bỏ kế hoạch của Lầu Năm Góc.

Khi được đề nghị bình luận về thông tin trên, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Lầu Năm Góc có nhiệm vụ chuẩn bị các phương án để Tổng thống Mỹ có nhiều lựa chọn nhất. "Điều này không đồng nghĩa ông ấy đã ra quyết định", bà nói.

Axios trước đó đưa tin quân đội Mỹ đang chuẩn bị "đòn kết liễu" nhằm vào Iran, có thể bao gồm triển khai lực lượng mặt đất và chiến dịch ném bom quy mô lớn.

Lính thủy đánh bộ Mỹ trên tàu USS New Orleans hôm 11/2. Ảnh: US Navy

Chính quyền Trump gần đây đưa ra những tín hiệu trái chiều, vừa cho rằng xung đột đang dần hạ nhiệt, vừa đe dọa sẽ gia tăng cường độ tấn công. Ông Trump tuyên bố muốn đàm phán chấm dứt chiến sự, trong khi bà Leavitt cảnh báo Tổng thống Mỹ "sẵn sàng giáng xuống địa ngục thực sự" nếu Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và ngừng đe dọa Washington cùng đồng minh.

Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 27/3 nói rằng xung đột Trung Đông sẽ không kéo dài và Mỹ "có thể đạt được mọi mục tiêu mà không cần đến bộ binh".

Kịch bản Washington phát động chiến dịch trên bộ đang vấp phải sự phản đối đáng kể trong dư luận Mỹ. Cuộc khảo sát của AP phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Quốc gia thuộc Đại học Chicago cho thấy 62% người được hỏi bày tỏ phản đối mạnh mẽ, trong khi chỉ 12% ủng hộ.

Giới chuyên gia cảnh báo rằng đổ quân vào lãnh thổ Iran sẽ là động thái leo thang mạnh, đòi hỏi chiến dịch quy mô lớn, kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cả ở trong nội bộ nước Mỹ.

Huyền Lê (Theo AFP, Washington Post, Wall Street Journal)