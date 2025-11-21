Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất Việt Nam hợp tác nghiên cứu AI, lượng tử

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik cho rằng, hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước cần đi vào các lĩnh vực cụ thể như AI, lượng tử, thúc đẩy nghiên cứu chung.

Đề nghị được ông Woo Won Shik đưa ra tại buổi thăm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), sáng 21/11 tại Hà Nội.

VKIST là tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, được Chính phủ thành lập năm 2015 nhằm xây dựng mô hình nghiên cứu ứng dụng mới tại Việt Nam, phục vụ mục tiêu phát triển công nghiệp sản xuất trong nước dựa theo mô hình Viện nghiên cứu KIST của Hàn Quốc. Đây cũng là dự án viện trợ không hoàn lại lớn nhất của Hàn Quốc dành cho Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik, sự hình thành của VKIST là một trong những thành quả thực chất nhất thể hiện quan hệ của hai nước, sau quá trình thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik nói tại buổi thăm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), sáng 21/11 tại Hà Nội. Ảnh: Lưu Quý

Ông Shik đánh giá cao việc Việt Nam có Nghị quyết 57 cùng các Luật liên quan đến phát triển khoa học công nghệ thời gian qua, đồng thời các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam và Hàn Quốc đã gặp nhau và thống nhất đưa khoa học công nghệ thành trọng tâm mới.

Theo ông Shik, để thúc đẩy việc hợp tác này, hai bên cần thúc đẩy trong các lĩnh vực cụ thể, trong đó ông đề cập đến vật liệu mới, AI, lượng tử và các ngành công nghiệp hướng tới tương lai.

"Để làm được điều đó, hai bên cần triển khai các nghiên cứu chung, cũng như hỗ trợ và cùng nhau thương mại hóa các công nghệ, tập trung đào tạo nhân tài", Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề nghị.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Thứ trưởng Bùi Thế Duy, nhấn mạnh Hàn Quốc đã truyền cảm hứng và là hình mẫu để Việt Nam học tập trong việc phát triển khoa học công nghệ.

Theo ông, việc xây dựng VKIST như hiện nay là một quá trình khó khăn, nhưng đã đạt được nhiều thành tựu và trở thành hình mẫu cho việc hợp tác của Việt Nam với các quốc gia.

"Những thành công và cả những khó khăn, thách thức chưa giải quyết được khi xây dựng VKIST đều được tổng kết, là cơ sở để đưa ra những cải thiện về thể chế, luật pháp về khoa học công nghệ cho Việt Nam", Thứ trưởng Duy nói.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy trong buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik, sáng 21/11 tại Hà Nội. Ảnh: Lưu Quý

Trước Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cùng một số nghị sĩ tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Thế Duy đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy VKIST phát triển thành trung tâm (HUB) về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc. Ông cũng mong muốn đưa viện trở thành nơi cung cấp nguồn nhân lực và các giải pháp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, cầu nối, đưa doanh nghiệp Hàn Quốc, bất kể quy mô, vào thị trường Việt Nam cũng như Đông Nam Á.

"Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và môi trường hoạt động để VKIST phát triển đúng định hướng; đồng thời phát huy tốt nhất vai trò là biểu tượng về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc", Thứ trưởng nói.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thăm khu nghiên cứu tại VKIST và trải nghiệm sản phẩm cho các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu. Ảnh: Lưu Quý

Lưu Quý