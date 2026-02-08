Chủ tịch nước: Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có khát vọng vươn lên

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao khát vọng vươn lên của người Việt Nam trên khắp thế giới, khi phát biểu trước các kiều bào dự chương trình Xuân Quê hương.

Phát biểu trước gần 1.500 kiều bào từ khắp năm châu dự chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 tại Hà Nội tối 8/2, Chủ tịch nước Lương Cường cho hay 2025 là năm đất nước chứng kiến những sự kiện và dấu mốc với ý nghĩa đặc biệt.

Việt Nam là nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, vươn lên đứng trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất và nhóm 15 nước thương mại hàng đầu thế giới. Việt Nam đến nay đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với toàn bộ 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ.

Dù phải đối mặt thiên tai, tình hình quốc tế phức tạp và kinh tế toàn cầu khó khăn trong năm qua, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam vẫn được khẳng định và khơi dậy mạnh mẽ, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 ở Hà Nội tối 8/2. Ảnh: UBNV

Ông đánh giá cao vai trò và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh người Việt khắp năm châu không chỉ hội nhập, khẳng định vị thế ở nước sở tại mà còn là cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển, đồng thời luôn hướng về quê hương bằng những nghĩa cử sẻ chia đầy trách nhiệm.

Chủ tịch nước cho rằng "ở đâu có người Việt Nam, ở đó có khát vọng vươn lên" và chính dòng chảy khát vọng này là một trong những yếu tố quan trọng để dân tộc Việt Nam phát triển và trường tồn.

"Khát vọng Việt Nam kết tinh trong hòa bình và thịnh vượng. Hòa bình để đất nước phát triển nhanh, bền vững, còn thịnh vượng để nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc", ông nói.

Trước khi đánh trống khai xuân, Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức đồng lòng, đóng góp trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh trống tại chương trình Xuân Quê Hương 2026 Chủ tịch nước Lương Cường đánh trống khai xuân tối 8/2. Video: Thanh Tâm

Đây là một phần trong chuỗi hoạt động của chương trình Xuân Quê hương năm 2026 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn kiều bào tiêu biểu đã dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ và thả cá chép tại Đền Ngọc Sơn. Trước đó, đoàn kiều bào đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Xuân Quê hương được xem như món quà tinh thần hàng năm dành cho hàng triệu người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Việt Nam lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào trên khắp thế giới, cũng như vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho đất nước.

Thanh Tâm