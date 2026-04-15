Chủ tịch Napoli muốn trận đấu rút xuống 50 phút, bỏ thẻ đỏ

Tỷ phú điện ảnh người Italy Aurelio De Laurentiis - chủ sở hữu CLB Napoli - đưa ra hàng loạt đề xuất, từ rút ngắn thời gian thi đấu, bỏ thẻ vàng - thẻ đỏ cho tới thay đổi cấu trúc các giải đấu châu Âu.

Trong cuộc trò chuyện với The Athletic tại tư dinh ở Beverly Hills, Mỹ, Chủ tịch Napoli cho rằng bóng đá hiện đại đang đứng trước nguy cơ đánh mất thế hệ khán giả trẻ nếu không có những thay đổi mang tính triệt để. Theo De Laurentiis, các trận đấu hiện nay kéo dài quá lâu, đặc biệt là do VAR và quãng nghỉ 15 phút giữa trận - điều ông cho là "vô lý".

"Bạn nghĩ đứa cháu 6 tuổi của tôi, quen chơi PlayStation, sẽ chờ 15 phút rồi quay lại xem bóng đá sao? Không bao giờ", ông nói. "Nó sẽ quay về phòng và chơi FIFA".

Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis (phải) trong buổi trò chuyện với phóng viên The Athletic.

Theo De Laurentiis, khi đến sân vận động, trẻ em có thể bị cuốn vào bầu không khí cổ vũ, nhưng khi xem truyền hình, chúng thường thiếu kiên nhẫn với những trận đấu chậm và nhiều gián đoạn. "Và nếu phải xem một trận đấu trên TV, đặc biệt là một trận dở tệ, bạn sẽ làm gì?", ông đặt câu hỏi, rồi từ đó đưa ra một loạt đề xuất mang tính cực đoan nhằm hiện đại hóa bóng đá, như: mỗi hiệp chỉ còn 25 phút, tổng thời gian thi đấu 50 phút, đồng thời tính theo thời gian bóng lăn thực tế thay vì cơ chế bù giờ truyền thống.

De Laurentiis còn phản đối hệ thống thẻ phạt hiện tại. "Sẽ không còn thẻ vàng hay thẻ đỏ nữa", ông tuyên bố, thay vào đó là cơ chế "sin-bin", tức cầu thủ nhận thẻ vàng sẽ bị rời sân 5 phút, còn thẻ đỏ là 20 phút. Cách làm này được kỳ vọng khiến cầu thủ chịu ảnh hưởng trực tiếp ngay trong trận, thay vì chỉ bị phạt cho các trận đấu sau.

Ngoài ra, De Laurentiis nhấn mạnh bóng đá cần nhiều bàn thắng hơn để hấp dẫn khán giả trẻ, đồng thời kêu gọi thay đổi luật việt vị để tránh những tình huống bị xác định bởi chỉ vài milimet. "Thế hệ mới là vàng của chúng ta. Nếu không làm hài lòng họ, bóng đá sẽ chết", ông cảnh báo.

De Laurentiis mừng chức vô địch Serie A mùa 2024-2025. Ảnh: Rivista Undici

Bên cạnh luật thi đấu, De Laurentiis còn công kích cấu trúc các giải đấu. Tỷ phú người Italy muốn Serie A giảm từ 20 xuống 16 đội, vì theo ông, có quá nhiều trận đấu khiến chất lượng giảm sút cho cả khán giả, cầu thủ và nhà đài. De Laurentiis cũng cho rằng các CLB từ những thị trấn nhỏ không nên góp mặt ở giải đấu cao nhất, vì không đủ sức hút truyền hình. "Vì sao Sky hay DAZN phải trả nhiều tiền cho những trận như vậy? Có 3.000 hay 4.000 người xem thôi mà", ông nói.

Theo De Laurentiis, hệ thống giải đang bị chia rẽ: chỉ một nhóm CLB lớn như Juventus, Inter, AC Milan, Napoli và Roma cạnh tranh danh hiệu, còn lại phần lớn chỉ lo trụ hạng. "Tất cả phải có ít nhất một triệu người hâm mộ", ông nhấn mạnh. "Nếu chỉ có 100.000 hay 200.000, họ phải chơi ở một hạng mục khác".

Ở cấp độ châu Âu, De Laurentiis đề xuất một giải đấu mới quy tụ các CLB hàng đầu từ Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Italy - một dạng siêu giải đấu. Ông cho rằng Champions League hiện tại đã bị mở rộng quá mức, khiến nhiều trận đấu kém hấp dẫn. "UEFA và FIFA có quá nhiều người muốn làm trung tâm quyền lực", ông nói. "Họ thay đổi thể thức Champions League để thêm trận đấu, nhưng tỷ lệ người xem truyền hình không tương xứng vì có những trận chẳng ai quan tâm".

De Laurentiis giành được hai giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice năm 2023. Ảnh: Il Mattino

De Laurentiis cũng phê phán hệ thống bỏ phiếu "mỗi quốc gia một phiếu" của các liên đoàn, cho rằng điều này khiến các giải đấu phải mở rộng quá mức để phục vụ số đông. "San Marino có phiếu ngang với Anh hay Italy. Điều đó có bình thường không?", ông đặt câu hỏi.

Với bóng đá châu Âu, ông muốn tái cấu trúc toàn bộ hệ thống theo hướng chỉ dành cho các CLB mạnh và giàu tiềm lực, đồng thời loại bớt những đội có quy mô nhỏ hoặc không đủ sức cạnh tranh truyền hình. "Bạn không thể có một đội bóng từ thị trấn 50.000 dân", ông nói. "Khi lên truyền hình, ai sẽ xem? Và tại sao các nhà đài phải trả nhiều tiền cho những trận đó?".

Cuối cùng, ông kết luận rằng bóng đá cần "tái cân bằng sức mạnh" để tạo ra tính cạnh tranh thực sự, thậm chí gợi ý một cấu trúc gần giống Super League, nhưng mở rộng theo từng quốc gia với số lượng CLB lớn cố định. "Sẽ là sai lầm lớn nếu không cải tổ", ông nhấn mạnh. "Bóng đá phải được tái sinh".

Không chỉ bóng đá, De Laurentiis còn là nhà làm phim nổi tiếng, xuất thân từ gia đình có truyền thống điện ảnh. Ông nhắc lại việc từng tham gia sản xuất hàng nghìn bộ phim cùng gia đình và coi Napoli như "bộ phim vĩ đại nhất đời mình" - dự án ông mua lại CLB năm 2004 khi đội bóng còn ở Serie C. Napoli dưới thời ông đã thăng tiến mạnh mẽ, trở lại Serie A, giành quyền dự Champions League và hai lần vô địch Serie A trong thập kỷ gần đây. De Laurentiis thừa nhận phong cách quản trị của ông chịu ảnh hưởng từ điện ảnh: kỷ luật, tính toán và không chấp nhận thất bại tài chính. Nhưng ông cũng nổi tiếng là nhân vật gây tranh cãi, thường xuyên xung đột với người đại diện cầu thủ và các tổ chức bóng đá. "Các người đại diện giống như những con ma cà rồng hút tiền khỏi bóng đá", ông nói thẳng. Khi được hỏi về tương lai, De Laurentiis khẳng định chưa có ý định nghỉ hưu. "Nếu tôi dừng làm việc, có lẽ tôi phải chết", ông nói. Ông cho biết có thể quay lại làm phim nếu gặp một dự án đặc biệt, nhưng bóng đá vẫn là công việc khiến ông "cảm thấy như đang đi nghỉ mỗi ngày".

Hồng Duy (theo The New York Times)