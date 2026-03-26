Chủ tịch Khoáng sản Hưng Thịnh bị truy tố khai thác lậu quặng titan trị giá 1.500 tỷ đồng

Ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Khoáng sản Hưng Thịnh, bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng khi khai thác trái phép gần 450.000 tấn, tổng trị giá 1.500 tỷ đồng.

Ngày 26/3, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng, truy tố ông Muôn, người sở hữu Công ty Hưng Thịnh, về ba tội là Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Cùng vụ án, bà Phan Thị Xuân Thu, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận và Lê Văn Hưng, cựu cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1, bị cáo buộc Nhận hối lộ.

25 người còn lại bị truy tố về một trong các tội: Đưa hối lộ, Buôn lậu, Trốn thuế, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

28 bị can sẽ bị xét xử tại TAND TP HCM.

Ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh. Ảnh: Bộ Công an

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2024, ông Muôn cùng các cộng sự ở Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ đã tổ chức khai thác quặng titan trái phép gần 450.000 tấn, tổng trị giá 1.500 tỷ đồng.

Ông Muôn bị cáo buộc đưa hối lộ và chi tiền cảm ơn 1,6 tỷ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh.

VKS cáo buộc để quản lý khai thác khoáng sản titan của các doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường lập Tổ giám sát 117. Tổ có 10 thành viên, do bà Thu là Phó giám đốc Sở Tài nguyên khi đó làm tổ trưởng. Trong năm 2022, tổ đã 3 lần kiểm tra, giám sát trực tiếp tại mỏ titan Hưng Thịnh và phát hiện khai thác vượt độ sâu, tái phạm, "thuộc trường hợp phải tước giấy phép khai thác".

Muốn được bỏ qua vi phạm hoặc điều chỉnh lỗi theo hướng có lợi, ông Muôn chỉ đạo cấp dưới gặp bà Thu "xin xỏ". Bà Thu đồng ý, chỉ đạo các thành viên Tổ giám sát điều chỉnh nội dung biên bản có lợi cho doanh nghiệp.

Sau khi biên bản giám sát được chỉnh sửa, ông Muôn cho cấp dưới gặp bà Thu và các thành viên của Tổ 117 để đưa tiền, mỗi lần từ 20 đến 200 triệu đồng, tổng 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, ngày 22/11/2022, ông Muôn trực tiếp gặp và đưa bà Thu 500 triệu đồng.

Nguồn tiền hối lộ, ông Muôn chỉ đạo nhân viên lấy từ Tập đoàn Hưng Thịnh. Các thành viên Tổ giám sát thực hiện theo chỉ đạo của bà Thu và không biết sếp đã trao đổi, thỏa thuận để nhận tiền của doanh nghiệp.

Với cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Cơ quan điều tra cho rằng quá trình tiêu thụ quặng titan, ông Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng. Các hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại thuế cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Bà Phan Thị Xuân Thu khi chưa bị khởi tố. Ảnh: Bình Thuận

Một trong các đầu mối mua quặng là bị can Huang ShangXia, người Trung Quốc. Ông này đã thỏa thuận mua quặng với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế. Sau đó, Huang ShangXia cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (khoáng vật titan - sắt ôxit có từ tính yếu) không đủ hàm lượng xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD, tương đương hơn 95,9 tỷ đồng.

Nhằm buôn lậu trót lọt, bị can Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, đã đưa cán bộ hải quan Lê Văn Hưng hơn 8,5 tỷ đồng. Mục đích đưa tiền của Hải là để nhằm tráo mẫu giám định, che giấu, hợp thức cho việc xuất khẩu quặng trái phép.

