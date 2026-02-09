Chủ tịch huyện ở Hàn Quốc bị khai trừ đảng vì phát ngôn 'nhập khẩu trinh nữ Việt'

Đảng Dân chủ Hàn Quốc khai trừ ông Kim Hee-soo, chủ tịch huyện Jindo, liên quan đến phát ngôn "nhập khẩu trinh nữ Việt" gây nhiều bức xúc.

Hội đồng lãnh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) hôm nay tổ chức họp kín, ra quyết định áp dụng kỷ luật khẩn cấp đối với ông Kim Hee-soo, chủ tịch huyện Jindo, thuộc tỉnh Jeolla Nam vì "vi phạm nghiêm trọng".

"Chúng tôi kỷ luật ông Kim liên quan đến tranh cãi phát sinh từ ngôn từ xúc phạm phụ nữ nước ngoài. Quyết định khai trừ đảng với ông này được toàn thể thành viên ban lãnh đạo nhất trí thông qua", phát ngôn viên đảng Dân chủ Hàn Quốc Park Soo-hyun thông báo.

Kim Hee-soo, chủ tịch huyện Jindo, trong sự kiện ngày 7/12/2023. Ảnh: Yonhap

Ông Kim những ngày qua gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc khi nêu ý tưởng "nhập khẩu trinh nữ từ những nơi như Việt Nam hoặc Sri Lanka" nhằm đối phó nguy cơ "tuyệt chủng dân số" trong cuộc tọa đàm ngày 4/2 về sáp nhập tỉnh Gwangju và Jeolla Nam.

"Con người không phải đối tượng nhập khẩu. Bản chất phát ngôn này không chỉ thiếu nhạy cảm giới, mà còn vật hóa con người", Moon Jeong-bok, thành viên ban lãnh đạo DPK, nói tại cuộc họp.

DPK là đảng đối lập lớn nhất tại Hàn Quốc. Đảng này từng cầm quyền trong giai đoạn 2017-2022 dưới thời tổng thống Moon Jae-in, chuyển sang vai trò đối lập sau thất bại trong bầu cử năm 2022.

Phát ngôn viên đảng Dân chủ Hàn Quốc Park Soo-hyun trong họp báo ở Seoul, ngày 8/1. Ảnh: News1

Hàn Quốc đang đối mặt vấn đề suy giảm dân số nghiêm trọng và giới chức nước này đã tìm nhiều biện pháp để thúc đẩy tỷ lệ sinh, nhằm tránh nguy cơ "tuyệt chủng dân số". Tuy nhiên, ý tưởng như của ông Kim là chưa từng có và vấp phản làn sóng phản đối giận dữ, từ cả người Hàn Quốc lẫn cộng đồng người Việt Nam và người Sri Lanka ở nước này.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ngày 6/2 đã gửi công văn tới giới chức tỉnh Jeolla Nam và huyện Jindo, coi đây là ngôn từ xúc phạm, thiếu chuẩn mực, cần được nhìn nhận nghiêm túc, đúng bản chất và sửa chữa trên tinh thần cầu thị.

Chính quyền tỉnh Jeolla Nam hôm nay gửi thư tới đại sứ quán Việt Nam và Sri Lanka, bày tỏ "cúi đầu xin lỗi sâu sắc" tới các bên liên quan bị tổn thương bởi phát ngôn "không phù hợp, không thể biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào" của ông Kim. Họ thừa nhận việc dùng cụm từ "nhập khẩu" đã làm tổn hại phẩm giá con người, đi ngược lại hoàn toàn các giá trị về tôn trọng, bình đẳng giới, hòa nhập đa văn hóa mà tỉnh theo đuổi.

Ông Kim đã xin lỗi hôm 4/2, giải thích không cố ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào, nhưng không xoa dịu được nỗi bức xúc của dư luận. Ông này hiện chưa lên tiếng về quyết định khai trừ của DPK, cũng chưa rõ ông có ý định từ chức Chủ tịch huyện hay không.

Hàn Quốc có hơn 181.000 người nước ngoài đăng ký cư trú theo diện kết hôn, trong đó có gần 42.000 cô dâu Việt. Nếu tính cả người đã nhập tịch, số cô dâu Việt ở Hàn Quốc là hơn 100.000 người, theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đức Trung (Theo Chosun, Korea Times, Korea Herald)