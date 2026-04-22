Chủ tịch HAUS: 'Việt Nam tiềm năng phát triển bất động sản bền vững'

Bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn tạo giá trị bền vững nhờ tốc độ phát triển kinh tế, gia tăng tầng lớp trung lưu và xu hướng ESG, theo Chủ tịch HAUS.

Thông tin do ông Michael Sheren - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAUS - đơn vị phát triển bất động sản ESG, trao đổi cùng VnExpress, sau lễ khởi công dự án Coastal Quảng Ngãi (rộng gần 94 ha, tại xã Tư Nghĩa).

Với 25 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính xanh, quản trị và chính sách công tại các thị trường lớn như Anh, Mỹ, ông Michael cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội để trở thành hình mẫu phát triển bền vững của khu vực. Trong đó, Coastal Quảng Ngãi tiềm năng để thành tham chiếu cho cách phát triển đô thị cho các dự án trong tương lai.

Ông Michael Sheren – Chủ tịch Hội đồng quản trị HAUS. Ảnh: NVCC

- Ông đánh giá thế nào về xu hướng bất động sản ESG tại Việt Nam sau khi tham gia phát triển hai dự án là HAUS Da Lat và Coastal Quảng Ngãi?

- Tôi đã làm việc nhiều năm tại New York, London và chứng kiến rất rõ xu hướng dòng vốn toàn cầu đang dịch chuyển về những thị trường có định hướng phát triển bền vững.

Việt Nam là một trong những nền kinh tế giàu tiềm năng nhất châu Á. Tiềm năng này đến từ cơ cấu dân số trẻ và tầng lớp trung lưu tăng nhanh. Theo nhiều dự báo, tầng lớp này có thể chiếm đến 55% dân số Việt Nam vào năm 2030. Việt Nam cũng hấp dẫn và thuận lợi để phát triển theo hướng ESG nhờ tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng năng lượng tái tạo.

Nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là con người. Đây là lần thứ ba tôi đến Quảng Ngãi, và mỗi lần đều để lại cảm xúc rất đặc biệt. Tôi có dịp trò chuyện với các bạn trẻ địa phương về cuộc sống, ước mơ và tương lai. Chính điều đó khiến tôi tin rằng, một dự án bền vững không bắt đầu từ quy hoạch hay công trình, mà bắt đầu từ con người. Tôi hy vọng trong những năm tới, chính những người trẻ ấy sẽ trở thành một phần của cộng đồng Coastal Quảng Ngãi mà chúng tôi đang kiến tạo.

Thiết kế không gian triển lãm cộng đồng (Design Exhibition) tại Coastal Quảng Ngãi. Ảnh: HAUS

- Coastal Quảng Ngãi định hướng xây dựng cộng đồng bền vững như thế nào?

- Coastal Quảng Ngãi là dự án mới nhất trong danh mục của chúng tôi, quy mô 94 ha, mật độ xây dựng khoảng 14%. Dự án được quy hoạch cho khoảng 4.000 cư dân với hệ sinh thái tương đối hoàn chỉnh từ giáo dục, y tế đến không gian xanh và tiện ích cộng đồng.

Để hướng đến tính bền vững, dự án có hệ thống quản lý nước mưa, tránh thất thoát nước. Mạng lưới giao thông nội khu được tổ chức đảm bảo từng căn nhà đều kết nối tiện ích nhanh chóng nhất. Dự án còn tích hợp năng lượng tái tạo như điện mặt trời, xe điện, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một điểm nhấn đặc biệt là không gian triển lãm cộng đồng - Design Exhibition - nằm ở trung tâm khu đô thị, nơi kết nối con người, văn hóa và các thế hệ.

Tại đó, trẻ em có thể khám phá những trải nghiệm gợi nhớ ký ức tuổi thơ. Người lớn có thể tiếp cận các không gian triển lãm văn hóa, nghệ thuật. Du khách có thể cảm nhận một "Quảng Ngãi thu nhỏ" được kể lại bằng ngôn ngữ trực quan.

Theo tôi, một cộng đồng bền vững không phải là nơi hoàn hảo về hình thức, mà là nơi con người có thể sống, hòa mình vào thiên nhiên, gắn kết với nhau và cảm nhận những giá trị được gìn giữ cho tương lai. Đó cũng là lý do chúng tôi không chọn cách phát triển dày đặc để tối đa hóa lợi nhuận, mà dành nhiều không gian gian hơn cho không gian mở và chất lượng sống.

- Thách thức lớn nhất khi phát triển đô thị ESG tại Quảng Ngãi là gì?

- Chúng tôi phải bảo đảm sản phẩm vừa đáp ứng các tiêu chí ESG, vừa có mức giá phù hợp để nhiều người có thể tiếp cận dù là người địa phương hay di dân đến đây sinh sống, làm việc lâu dài.

Quan điểm của chúng tôi là bất động sản bền vững không đồng nghĩa với chi phí quá cao. Trái lại, chúng tôi hoàn toàn có thể xây dựng những công trình tốt hơn, an toàn hơn, bền vững hơn với mức chi phí hợp lý, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo và giảm chi phí vận hành trong dài hạn.

Coastal Quảng Ngãi phát triển dựa trên tài nguyên tự nhiên, văn hóa bản địa. Ảnh: HAUS

- Điều gì khiến ông lựa chọn đồng hành HAUS?

- Ngày nay, rất nhiều đơn vị nói về ESG và phát triển bền vững, nhưng không phải ai cũng thực sự triển khai nghiêm túc. Điều khiến tôi hứng thú ở HAUS là nhìn thấy những nguyên tắc đó được hiện thực hóa trong các dự án cụ thể.

Như đã nói, Coastal Quảng Ngãi phục vụ nhu cầu ở thực, được quy hoạch thích nghi khí hậu, tận dụng năng lượng tái tạo, tuần hoàn nước... Nhìn chung, chúng tôi cụ thể hóa những tiêu chí ESG thành quy hoạch.

Với HAUS, phát triển bền vững không phải là một khẩu hiệu, mà là định hướng dài hạn. Và thực tế, việc nhiều đối tác hàng đầu thế giới lựa chọn đồng hành cùng HAUS cũng cho thấy niềm tin vào hướng đi này. Đơn cử như ở Đà Lạt, dự án của chúng tôi có sự đồng hành của KKAA, Copper Beach, Isometrix Lighting and Design, 1508 London, Chiva Som... Tại Coastal Quảng Ngãi, đơn vị quy hoạch bền vững hàng đầu châu Âu - Sweco cũng hợp tác với chúng tôi.

Phối cảnh tổng thể Coastal Quảng Ngãi với quy mô gần 94 ha. Ảnh: HAUS

- Ông hình dung HAUS sẽ đứng ở đâu trong 5-10 năm tới trên bản đồ bất động sản bền vững?

- HAUS đang tạo ra một áp lực tích cực lên thị trường, buộc các nhà phát triển phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về chất lượng dự án, tiêu chuẩn phát triển và trách nhiệm với cộng đồng.

Tôi cũng tin Coastal Quảng Ngãi có thể trở thành hình mẫu trong mô hình này. Nếu dự án này góp phần nâng chuẩn thị trường và thúc đẩy một hướng phát triển bền vững hơn cho bất động sản Việt Nam, đó sẽ là thành công lớn nhất mà tôi mong đợi.

Hoài Phương