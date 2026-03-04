Chủ tịch Hà Tĩnh thông tin tuyển 10.000 lao động trên Facebook

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đăng trên Facebook thông tin doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng cần tuyển gần 10.000 lao động từ nay đến cuối năm 2026.

Doanh nghiệp được ông Phan Thiên Định chia sẻ thông tin tuyển dụng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ôtô, xe máy điện tại Khu kinh tế Vũng Áng, quy mô gần 20.000 lao động. Năm 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho hai nhà máy, công ty dự kiến tuyển khoảng 17.000 người; đến nay đã tiếp nhận gần 7.000 lao động và sẽ tuyển thêm gần 10.000 người theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết các bài đăng tuyển dụng nhận nhiều phản hồi tích cực, chủ yếu từ người trẻ Hà Tĩnh đang làm việc tại các địa phương khác. Do không có nhiều thời gian tương tác trên mạng xã hội, ông chủ yếu cung cấp thông tin chính thống để người dân tự kết nối với nhà tuyển dụng. Theo ông, chỉ cần truyền tải thông tin đến đúng người cần, cơ hội việc làm sẽ mở ra.

Ông Phan Thiên Định cho rằng việc sử dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin tuyển dụng là cách làm phù hợp trong bối cảnh cạnh tranh thu hút lao động giữa các địa phương. "Bằng những gì có thể, mình góp một phần nhỏ", ông nói và cho biết bài đăng được chia sẻ rộng rãi, không chỉ người Hà Tĩnh mà cả người theo dõi ở địa phương khác cũng quan tâm. Ông xem đây là sự chung tay kêu gọi lao động trở về, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Cùng với dòng vốn đầu tư và nhà máy mới là áp lực về nhân lực khi nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh trong khi lao động tại chỗ còn hạn chế, từ phổ thông đến kỹ sư trình độ cao. "Thu hút đầu tư phải đi cùng thu hút lao động", Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, cho rằng việc kêu gọi người Hà Tĩnh trở về làm việc không chỉ giải quyết việc làm trước mắt mà còn giúp người dân ổn định thu nhập, gắn bó lâu dài với quê hương.

Lao động Hà Tĩnh tham gia các phiên tuyển dụng việc làm hồi đầu tháng 3. Ảnh: Đức Hùng

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 101 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng, trong đó 14 đơn vị cần trên 100 lao động trong những tháng đầu năm 2026. Tổng nhu cầu nhân lực là 8.276 người, gồm 6.488 chỉ tiêu lao động phổ thông; 1.472 trình độ trung cấp, cao đẳng; và 316 trình độ đại học.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, cho biết sau Tết nhu cầu tuyển dụng tăng cao, tập trung tại Khu kinh tế Vũng Áng và các cụm công nghiệp trong tỉnh. Mức lương tại Vũng Áng phổ biến 10-12 triệu đồng mỗi tháng với ngành công nghiệp nặng như luyện kim, gang thép; dệt may khoảng 7-9 triệu đồng. Trung tâm tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tiếp kết hợp trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ qua mã QR. Lao động trở về quê ăn Tết tham gia ứng tuyển nhiều hơn cùng kỳ nhưng chưa có số liệu cụ thể.

Theo bà Hương, dù nhu cầu tuyển dụng tăng cao, doanh nghiệp vẫn gặp khó do thiếu lao động có tay nghề; một bộ phận người lao động còn e ngại môi trường công nghiệp hoặc chưa quyết định ở lại quê làm việc sau Tết, trong khi cạnh tranh thu hút nhân lực giữa các địa phương ngày càng lớn. Bà cho biết sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đã tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ thống. "Lãnh đạo tỉnh quan tâm thì kéo theo cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ đó cơ sở cũng chủ động hơn trong hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động", bà nói.

Ông Phan Thiên Định 55 tuổi, quê phường Thuận An, thành phố Huế. Ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Bí thư Thành ủy Huế; Bí thư quận Thuận Hóa; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân TP Huế; Chủ tịch UBND TP Huế. Tháng 11/2024, ông được luân chuyển giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trong đợt bố trí lãnh đạo tỉnh, thành không phải là người địa phương.

Trong quá trình công tác tại thành phố Huế và Hà Tĩnh, ông Phan Thiên Định thường xuyên sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền chính sách, quảng bá văn hóa, du lịch, thu hút lao động cho địa phương. Tài khoản Facebook của ông có hơn 60.000 người theo dõi, được xác nhận tích xanh; các bài đăng thường thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận.

Đức Hùng