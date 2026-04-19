Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hoàn thành 5 km đường 70 trong năm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu hoàn thành toàn bộ gần 5 km đường 70 trong năm 2026, sớm hơn khoảng một năm so với kế hoạch.

Sáng 19/4, kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa bàn Nam Từ Liêm cũ, ông Thắng yêu cầu các địa phương hoàn tất giải phóng mặt bằng trong quý 2/2026, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công.

Dự án dài gần 5 km, tổng mức đầu tư hơn 3.370 tỷ đồng, đi qua các khu vực Xuân Phương, Tây Mỗ và Sơn Đồng, cần giải phóng khoảng 230.000 m2 đất. Theo kế hoạch ban đầu, công tác này hoàn thành cuối năm 2026 và dự án dự kiến xong vào giữa năm 2027.

Chủ tịch thành phố yêu cầu điều chỉnh tiến độ theo hướng "có mặt bằng đến đâu thi công đến đó". Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thành toàn bộ các hạng mục ngay trong năm nay.

Nhấn mạnh vai trò của dự án, Chủ tịch Hà Nội cho biết đây là tuyến trục kết nối quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội khu vực. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm dự án có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả đầu tư và khai thác tuyến đường.

Theo ông Vũ Đại Thắng, thành phố đã có đầy đủ cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Với các trường hợp còn vướng mắc, các sở, ngành phải phối hợp tháo gỡ kịp thời, địa phương được phép áp dụng linh hoạt chính sách đã ban hành. "Không có lý do để kéo dài tiến độ, việc chậm giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội", ông nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (hàng đầu, đội mũ) kiểm tra tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng đường 70, sáng 19/4. Ảnh: Hoàng Phong

Đường 70 hiện không liền mạch, bị chia cắt bởi nhiều trục giao thông, phần lớn chỉ có 2 làn xe và đã xuống cấp, mưa lầy lội, nắng bụi. Theo quy hoạch giao thông Thủ đô, tuyến này sẽ được tách thành 2 trục đô thị, rộng từ 28 đến 50 m, trong đó nhiều đoạn đi trùng với đường 70 hiện hữu. Đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 4,45 km, các đoạn còn lại đang đầu tư mở rộng, trong đó đoạn dài nhất 7 km đang được đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2024-2026.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng kiểm tra dự án mở rộng Quốc lộ 21B, tuyến dài 41,77 km qua khu vực phía nam thành phố. Hiện tuyến đã thông xe hơn 6 km, khoảng 17 km đang thi công và gần 19 km chưa đầu tư. Thành phố yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng các đoạn đang triển khai trong tháng 6, đồng thời kết hợp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như vỉa hè, hệ thống điện, viễn thông.

Võ Hải