Chủ tịch FIFA đề xuất thẻ đỏ cho cầu thủ che miệng khi tranh cãi trên sân

Chủ tịch LĐBĐ Thế giới muốn cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc diễn ra quyết liệt hơn, khi kêu gọi phạt nặng những cầu thủ có hành vi che miệng khi tranh cãi trên sân.

"Nếu một cầu thủ che miệng và nói điều gì đó gây ra hệ lụy phân biệt chủng tộc, thì rõ ràng anh ta phải bị đuổi khỏi sân", ông Gianni Infantino nói trên đài Sky News. "Chúng ta có quyền mặc định rằng anh ta đã nói những điều không nên nói, nếu không thì chẳng việc gì phải che miệng cả. Đây là những hành động mà chúng ta có thể và phải loại trừ để khẳng định sự nghiêm túc trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc".

Thói quen này vốn từ lâu đã được các cầu thủ sử dụng để ngăn camera ghi lại nội dung trò chuyện với đồng đội hoặc đối thủ. Tuy nhiên, nó đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi tiền đạo Real Madrid Vinicius cáo buộc cầu thủ Benfica Gianluca Prestianni đã có những lời lẽ xúc phạm mang tính phân biệt chủng tộc với anh ở trận lượt đi play-off Champions League hôm 18/2.

Gianluca Prestianni (áo đỏ) che miệng nói gì đó với Vinicius trong trận Benfica thua Real 0-1 ở lượt đi vòng play-off Champions League hôm 17/2. Ảnh: Socrates

Trận đấu tại Lisbon khi ấy đã phải tạm dừng khoảng 10 phút để diễn ra giao thức chống phân biệt chủng tộc theo quy định của UEFA, sau khi ngôi sao người Brazil thông báo với trọng tài chính Francois Letexier về việc bị Prestianni gọi là "con khỉ".

Sau trận, Vinicius đăng tải dòng trạng thái bằng tiếng Bồ Đào Nha trên Instagram: "Những kẻ phân biệt chủng tộc, trước hết, là những kẻ hèn nhát. Họ phải lấy áo che miệng để che giấu đi sự yếu đuối của mình".

Ngược lại, Prestianni và toàn thể CLB Benfica sau đó đã phủ nhận cáo buộc. Cầu thủ người Argentina nói trên trang Instagram cá nhân rằng Vinicius đã "hiểu lầm một cách đáng tiếc những gì anh ta nghe thấy". Tuy nhiên, tiền đạo cánh này vẫn bị đình chỉ thi đấu trong trận lượt về để chờ kết quả điều tra chính thức từ UEFA.

Vấn đề này đã được đưa ra thảo luận tại cuộc họp ngày 28/2 của Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB). Người đứng đầu FIFA khẳng định cần có một cách tiếp cận mang tính can thiệp mạnh mẽ hơn để trừng phạt những người cố tình che miệng nhằm tránh bị phát hiện.

"Tất nhiên, trong một quy trình kỷ luật, chúng ta cần phân tích tình huống và thu thập bằng chứng, nhưng trong tương lai, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở đó", ông Infantino tuyên bố. "Chúng ta phải hành động cứng rắn và mang tính răn đe hơn. Có lẽ chúng ta không chỉ nên cân nhắc việc trừng phạt, mà còn phải thay đổi văn hóa và tạo cơ hội cho các cầu thủ hoặc bất kỳ ai phạm lỗi được lên tiếng xin lỗi. Trong cơn nóng giận, người ta có thể làm những điều khiến bản thân hối hận. Nếu họ biết xin lỗi, hình phạt khi đó nên được xem xét khác đi. Chúng ta có lẽ nên cân nhắc khả năng này".

Các biện pháp ông Infantino đề cập có thể được thông qua và áp dụng ngay tại kỳ World Cup 2026. Đại hội FIFA tại Vancouver, Canada vào tháng 3 năm nay sẽ là cột mốc quan trọng tiếp theo để xem xét vấn đề này.

Hà Phương (theo Guardian, L’Équipe)