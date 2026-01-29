Chủ tịch Công ty H.B.C bị cáo buộc mua bán hơn 550 kg xyanua

TP HCMTrịnh Ngọc Duy bị cáo buộc cùng đồng phạm mua bán hơn 550 kg chất kịch độc xyanua cho nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh.

Ngày 29/1, Duy (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại H.B.C) cùng các bị cáo Bùi Thị Ngọc Lan, Đào Thị Thùy Trang và Nguyễn Duy Phương (đều là nhân viên) bị TAND Khu vực 7 TP HCM xét xử về tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc.

Liên quan vụ án, 21 bị cáo khác là giám đốc, nhân viên các công ty mua hóa chất từ Duy để bán lại cũng bị truy tố về cùng tội danh.

Bị cáo Trịnh Ngọc Duy (áo xanh) bị tạm giam, còn các bị cáo khác được tại ngoại tham gia phiên tòa. Ảnh: Hải Duyên

Theo cáo trạng, Công ty H.B.C được Bộ Công Thương cấp phép kinh doanh hóa chất công nghiệp với hạn mức tối đa 10 kg xyanua mỗi năm. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến tháng 7/2024, Duy đã điều hành công ty kinh doanh vượt xa quy mô được cấp phép.

Cụ thể, năm 2022 công ty mua vào 64 kg xyanua và bán ra 57 kg; năm 2023 mua vào 470 kg, bán ra 238 kg; năm 2024 mua vào 19 kg nhưng bán ra tới 200 kg. Số hóa chất này được lưu trữ tại kho không đúng địa điểm ghi trong giấy phép.

Bán xyanua vượt phép, lập đường dây tiêu thụ nhiều tỉnh

Nhà chức trách xác định, Duy chỉ đạo nhân viên sử dụng email và Zalo để tìm kiếm khách hàng. Khi phát sinh đơn hàng mua xyanua, nhân viên lập đơn trên hệ thống, chuyển cho Duy phê duyệt. Sau khi được chấp thuận, đơn hàng được chuyển xuống bộ phận kho để kiểm tra tồn kho. Nếu đủ số lượng, kho xác nhận, phối hợp với nhân viên kinh doanh thống nhất địa chỉ giao hàng và đề nghị kế toán xuất hóa đơn.

Tiền mua hóa chất được khách hàng chuyển khoản vào hai tài khoản do Duy đứng tên. Sau khi hoàn tất giao dịch, Duy ký phiếu kiểm soát mua bán chất độc, giao cho nhân viên kinh doanh chuyển cho khách hàng ký xác nhận, sau đó thu hồi và lưu giữ tại công ty.

Tổng cộng, từ năm 2023 đến ngày 28/7/2024, Công ty H.B.C đã bán hóa chất cho 8 doanh nghiệp tại nhiều địa phương - tất cả đều không có giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế. Trong đó, H.B.C bán cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Anh San 88 kg xyanua với giá 133 triệu đồng.

Đầu tháng 9/2024, nhận thấy việc mua bán xyanua không được kiểm soát, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu, Duy có văn bản yêu cầu các công ty đã mua hóa chất hoàn trả lại để tiêu hủy. Ông này chỉ đạo Lan liên hệ Công ty Anh San thu hồi 42 kg, song chỉ nhận về 31 kg, số còn lại đã được bán cho khách nên không thể thu hồi. Một số doanh nghiệp khác sau khi mua hóa chất cũng đã bán lại cho đơn vị khác, khiến việc thu hồi không thực hiện được.

Hiện Công ty H.B.C đang lưu trữ 67 kg Potassium cyanide (kali xyanua) - gồm 36 kg tồn kho năm 2024 và 31 kg thu hồi từ Công ty Anh San, cùng 2 kg Sodium cyanide (natri xyanua) tại kho thuê ở phường Đức Hòa (cũ), tỉnh Long An. Kho này không được cấp phép lưu giữ hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Ngoài ra, công ty của Duy còn bán 123 kg xyanua cho Công ty Labvietchem do ông Nguyễn Văn Trọng làm giám đốc. Theo giấy phép, công ty này được kinh doanh hóa chất hạn chế với quy mô 650 kg xyanua. Sau đó, Labvietchem bán lại số hóa chất trên cho 4 khách hàng, trong đó có một doanh nghiệp không có giấy phép.

Nhân viên ăn chặn xyanua, bán lậu

Quá trình làm việc tại H.B.C, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Duy Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt xyanua của công ty ở kho thuê thuộc Khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ) để bán lấy tiền.

Bị cáo đã lợi dụng các mối quan hệ trong thời gian làm việc tại H.B.C để tìm khách hàng là các doanh nghiệp có nhu cầu mua xyanua. Khi có đơn đặt hàng, Phương liên hệ với thủ kho yêu cầu xuất hóa chất giao cho khách, đồng thời cam kết sẽ bổ sung phiếu xuất kho sau. Phương yêu cầu khách hàng chuyển tiền mua hóa chất vào tài khoản cá nhân.

Với thủ đoạn này, từ năm 2022 đến năm 2023, Phương đã chiếm đoạt của H.B.C 36 chai Potassium cyanide và 2 chai Sodium cyanide, tổng cộng 38 kg hóa chất, bán ra chiếm đoạt khoảng 50 triệu đồng. Cơ quan chức năng mới xác định được hai công ty mua hóa chất từ Phương, các trường hợp còn lại đang tiếp tục làm rõ.

Tại phiên tòa, HĐXX đã thẩm vấn một số bị cáo là người mua hóa chất của Công ty H.B.C và hầu hết thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hồ sơ và xét hỏi công khai, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Hải Duyên